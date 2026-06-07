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Dal riscaldamento alle premiazioni: le fotogallery della GdB Run 2026

Dal ritiro dei kit manifestazione alla consegna dei premi, passando per i luoghi più belli del centro storico: ecco tutte le immagini della seconda edizione della manifestazione che, anche quest’anno, ha colorato di giallo le vie di Brescia a sostegno Avis Provinciale
GdB Run 2026 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
GdB Run 2026 - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

È stata una mattinata ricca di emozioni che ha trasformato il centro di Brescia in un fiume giallo di partecipazione e allegria. La GdB Run 2026 ha visto partecipanti di tutte le età correre e camminare lungo due percorsi, tra il castello, le vie storiche e le piazze più belle della città.

Dal ritiro dei kit manifestazione alla partenza, dalle prime corse ai sorrisi dei bambini lungo il percorso, fino all’arrivo in piazzale Arnaldo e alle premiazioni: ogni momento della giornata è stato catturato dagli scatti dei fotografi New Reporter che raccontano la vitalità, l’entusiasmo e la generosità di una città che sa unirsi per un obiettivo comune.

Potete rivivere alcuni dei momenti più belli della mattinata sfogliando le fotogallery.

1. Riscaldamento e pre-partenza

SPORT ATLETICA ATLETICA GDB RUN 2026 NELLA FOTO MOMENTI DELL'EVENTO 07-06-2026 PIERPAOLO PAPETTI AGENZIA NEWREPORTER
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GdB Run 2026, riscaldamento e pre-partenza

2.  Il tenore Paolo Delai e «Un cuore di voci

GdB Run 2026, il tenore Paolo Delai e il coro «Un cuore di voci»
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GdB Run 2026, il tenore Paolo Delai e il coro «Un cuore di voci»

3. La partenza da piazzale Arnaldo

GdB Run 2026, la partenza da piazzale Arnaldo
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GdB Run 2026, la partenza da piazzale Arnaldo

4. Il percorso nel cuore di Brescia

GdB Run 2026, il percorso
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GdB Run 2026, il percorso

5. La consegna dei premi

GdB Run 2026, la consegna dei premi
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GdB Run 2026, la consegna dei premi

6. La diretta di «In Piazza con Noi»

GdB Run 2026, Teletutto e Radio Bresciasette in prima fila
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GdB Run 2026, Teletutto e Radio Bresciasette in prima fila

7. I sostenitori della GdB Run

GdB Run, alcuni degli sponsor dell'iniziativa
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GdB Run 2026, alcuni degli sponsor dell'iniziativa

 

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