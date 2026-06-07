Dal riscaldamento alle premiazioni: le fotogallery della GdB Run 2026

È stata una mattinata ricca di emozioni che ha trasformato il centro di Brescia in un fiume giallo di partecipazione e allegria. La GdB Run 2026 ha visto partecipanti di tutte le età correre e camminare lungo due percorsi, tra il castello, le vie storiche e le piazze più belle della città.
Dal ritiro dei kit manifestazione alla partenza, dalle prime corse ai sorrisi dei bambini lungo il percorso, fino all’arrivo in piazzale Arnaldo e alle premiazioni: ogni momento della giornata è stato catturato dagli scatti dei fotografi New Reporter che raccontano la vitalità, l’entusiasmo e la generosità di una città che sa unirsi per un obiettivo comune.
Potete rivivere alcuni dei momenti più belli della mattinata sfogliando le fotogallery.