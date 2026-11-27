Sono buone le premesse per l’avvio della stagione invernale al Gaver dove già questo fine settimana potrebbero arrivare numerosi appassionati di scialpinismo e delle passeggiate con le ciaspole. Promettenti anche le condizioni per lo sci da fondo, sebbene per l’apertura della pista si debba attendere ancora qualche nevicata.
Ha nevicato, infatti, poi purtroppo è anche piovuto, soprattutto sulla Piana, dove ieri rimanevano una decina di centimetri di coltre bianca. Pochi, ma di buona consistenza: si tratta di neve piuttosto pesante che, complice il gelo notturno, potrebbe costituire un ottimo strato di base sul quale far depositare quella delle prossime precipitazioni. In quel caso basterebbero altri 30 centimetri per poter mettere in moto il «gatto» e battere la pista, dando così il via alla stagione dello sci nordico. A patto che qualcuno non rovini tutto: sono già stati segnalati, infatti, automobilisti che si divertono a scorrazzare sulla Piana, uscendo abbondantemente dalla sede stradale e rischiando di compromettere il prezioso strato di neve destinato a fare da fondo alla pista.
In quota
Decisamente meglio è andata in quota, dove le precipitazioni hanno mantenuto il loro carattere nevoso. Sulla Misa si sono accumulati una quarantina di centimetri di neve e già ieri c’era chi aveva montato sotto gli sci le pelli di foca per saggiare le condizioni degli itinerari più frequentati dagli appassionati dello scialpinismo.
La località sciistica bagossa, anche se amministrativamente in territorio di Breno, da tempo ormai orfana degli impianti di risalita, si appresta dunque ad accogliere anche gli amanti delle ciaspole e le famiglie con bambini desiderosi di cimentarsi nelle prime discese con lo slittino. D’obbligo, naturalmente, la prudenza per chi si avventura in quota. Condizioni decisamente migliori rispetto a quelle dello scorso anno, quando di questi tempi di neve ne era caduta anche di più, ma di consistenza tale da rendere praticamente impossibile la preparazione della pista da fondo. Neve polverosa, impalpabile, impossibile da compattare con il battipista e facile preda delle raffiche di vento. Quest’anno, paradossalmente, anche un po’ di pioggia potrebbe aver contribuito a preparare il terreno per una buona stagione.