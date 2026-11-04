Gardone, il controllo di vicinato riaccende il confronto sulla sicurezza

La minoranza torna a chiederlo dopo l’invito del prefetto in Comunità montana a prenderlo in considerazione, ma per l’Amministrazione Brunori non è necessario: «Abbiamo 60 telecamere, altre 10 in arrivo e una costante interazione tra cittadini e consiglieri»

Barbara Fenotti 04 novembre 2026 2 ' di lettura

Una veduta dall'alto di Gardone Valtrompia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Dasposicurezzacontrollo di vicinatoGardone Valtrompia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...