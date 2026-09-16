Controlli a Gardone Valtrompia: tre denunciati e tre espulsi

Servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di martedì a Gardone Valtrompia. L’operazione, disposta con apposita ordinanza dal questore Paolo Sartori, rientra nel progetto di potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nei comuni della provincia, in risposta alle segnalazioni dei sindaci sulle problematiche di sicurezza urbana.
Le attività, mirate a contrastare lo spaccio, l'immigrazione irregolare e a verificare il rispetto delle normative nei locali pubblici — spesso segnalati tramite la piattaforma YouPol per la frequentazione di pregiudicati —, hanno visto impegnati gli agenti della Questura di Brescia, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Milano e dalla Polizia Locale.
I risultati
Nel corso dei controlli sono state identificate 171 persone (di cui 46 straniere) e controllati 74 autoveicoli (con una sanzione al Codice della strada) e 3 esercizi pubblici.
Tre le persone denunciate alla Procura della Repubblica. Tra queste figura un 25enne marocchino, con numerosi precedenti e irregolare sul territorio nazionale, denunciato per ingresso e soggiorno illegale e destinatario di un ordine di allontanamento con conseguente espulsione emesso dal questore. È stato inoltre denunciato per ricettazione un 47enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso ad allontanarsi dal parcheggio di un supermercato a bordo di una bicicletta elettrica rubata pochi giorni prima e poi restituita al legittimo proprietario. Infine, un 25enne italiano residente nel Bresciano e con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e deferito all'autorità giudiziaria.
Il questore Sartori ha inoltre adottato ulteriori provvedimenti, tra cui tre espulsioni e ordini di allontanamento per cittadini extracomunitari irregolari e pregiudicati, due fogli di via obbligatori per soggetti ritenuti pericolosi presenti senza giustificato motivo, un avviso orale di pubblica sicurezza e due Dacur (Divieti di accesso ai pubblici esercizi) nei confronti di individui protagonisti di comportamenti aggressivi e di disturbo della quiete pubblica.
«Operazioni di questo tipo – ha evidenziato il questore Sartori – continueranno in altri contesti territoriali della provincia, in accordo con le amministrazioni comunali, confermando l'importanza di una sicurezza integrata e partecipata insieme ai sindaci e alle polizie locali».