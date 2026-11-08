Gardacon fa il pieno con le star del «Signore degli Anelli» e «Casa di carta»

Sul palco di Gardacon, che anche in questa edizione ha richiamato oltre 30mila visitatori, sono saliti i due ospiti internazionali attesi: gli attori Dominic Monaghan (ossia Merry de Il Signore Degli Anelli) e Darko Peric (alias Helsinki di La Casa Di Carta). Acclamati – dagli appassionati della saga fantasy il primo, che ha recitato anche in Lost, e dai fan della nota serie TV distribuita da Netflix il secondo – si sono raccontati al pubblico di visitatori che ha scattato foto e ottenuto autografi. La presenza di attori internazionali, del resto, è diventata una costante della manifestazione che, nella passata edizione, infatti, aveva accolto Ed Westwick, cioè Chuck Bass in Gossip Girl.
Ospiti
Le interviste di Monaghan e Peric sono state solo uno dei momenti speciali andati in scena all'ormai famosa fiera del fumetto, dei videogiochi, del cosplay e, in genere, della cultura pop, che si è svolta questo fine settimana al Centro fiera di Montichiari. Il paradiso dei nerd che, oltretutto, è in continua crescita, tra oltre 250 espositori e sei palchi a palinsesto continuo dove si sono esibiti una marea di ospiti. Tra loro, oltre ai due attori internazionali, anche gli immancabili Giorgio Vanni e Cristina D'Avena: le voci delle sigle di cartoni animati più amate e legate ai nostri ricordi. Poi Marina Massironi di Tre uomini e una gamba e voce di Lala ne Il libro della giungla, tanti altri protagonisti del doppiaggio, Uan dell'indimenticabile programma Bim Bum Bam, fumettisti, illustratori, nella Hall of Cosplay, il cosplayer professionista Leon Chiro e il telecronista italiano della WWE Michele Posa e tanti altri.