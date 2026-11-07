A Montichiari torni il Gardacon tra fumetti, cosplay e videogiochi

È l’ora di Gardacon che, anche per questa edizione, accoglierà tanti ospiti, tra i quali due attori internazionali: l’ormai famosa fiera del fumetto, dei videogiochi e della cultura pop, capace di richiamare oltre 30mila visitatori per edizione, sarà di scena oggi e domani al Centro fiera di Montichiari, con apertura dalle 10 alle 19.
Aree ampliate, oltre 250 espositori – tra fumetti, manga, carte collezionabili, accessori per cosplay e tanto altro –, sei palchi con palinsesto continuo nonché due attori internazionali: Dominic Monaghan (Merry de Il Signore Degli Anelli) e Darko Peric (Helsinki di La Casa Di Carta), presenti domani per rispondere alle domande dei fan e raccontare i retroscena delle grandi produzioni cinematografiche e televisive di cui sono stati protagonisti.
Sul fronte videogiochi lo spazio è ampliato e prevede una sala giochi retrò di oltre 150 cabinati arcade originali e oltre 100 retroconsole e retrocomputer, tutto liberamente giocabile. Non mancheranno i videogiochi di ultima generazione e un nuovo spazio dedicato ai videogiochi indie emergenti. Anche gli amanti dei giochi da tavolo saranno soddisfatti, così come gli appassionati di cosplay, infatti è stato confermato il padiglione interamente dedicato alla Hall Of Cosplay, con servizi per i cosplayer, spettacoli e, domenica, l’atteso Cosplay Contest, nonché ospiti come Michele Posa e Leon Chiro.
Voci inconfondibili
Come sempre, sarà rappresentato anche il mondo del doppiaggio con spettacoli dedicati (due, in particolare, sabato) e voci (ma anche volti) inconfondibili, ad esempio quella di Marina Massironi, di Tre Uomini e una Gamba e voce di Lala ne Il libro della giungla. A proposito di voci inconfondibili, anche in questa edizione non mancheranno Giorgio Vanni (sabato, alle 18) e Cristina D’Avena (domenica, alle 18) per cantare a squarciagola le sigle più amate dei cartoni animati.
Il tuffo nei ricordi di intere generazioni, domenica, si farà anche con il ritorno di Bim Bum Bam Live e dell’amatissimo Uan, protagonista di uno spettacolo itinerante e di un appuntamento sul palco insieme a due storici volti del programma, Debora Magnaghi e Roberto Ceriotti. Non si tralasciano temi sensibili come il bullismo che sarà affrontato in uno spettacolo musicale interattivo, con protagonisti i doppiatori Renato Novara, Patrizio Prata e Beatrice Maruffa. Per conoscere il programma dettagliato completo, che comprende tanti altri eventi, e acquistare i biglietti: www.gardacon.it.