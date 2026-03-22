Ed Westwick: «Se fanno un sequel di Gossip Girl, io voglio esserci»

Xoxo… Chuck Bass è salito sul palco di Gardacon, stregando il pubblico dei fan di «Gossip Girl». L’attore Ed Westwick, celebre, appunto, per aver interpretato l’iconico Chuck Bass nella serie cult, si è raccontato, oggi pomeriggio alla manifestazione monteclarense dedicata alla cultura pop e al mondo nerd. L’attore, che è anche tra i protagonisti dell’ultimo reboot di «Sandokan» (interpreta lord James Brooke), ha narrato diversi aneddoti della sua carriera, condividendo emozioni legate alle sue più recenti esperienze, tra cui le riprese italiane della serie ispirata all’opera di Emilio Salgari.

Chuck Bass

Ma, diciamocelo, al centro delle domande del pubblico, ci sono stati i tempi dell’Upper East Side. Un’eredità che non pesa affatto all’attore, il quale si è detto riconoscente al suo personaggio: «Mi sento fortunatissimo. È da lì che è partito tutto. Ricordo quando mi trasferii a Los Angeles: facevo tantissimi provini e ricevevo molti “no”. Quando feci quello per “Gossip Girl”, rifiutai un altro progetto mentre aspettavo la risposta. È stata una scelta decisiva: quella serie mi ha permesso di diventare ciò che sono oggi – ha detto, ringraziando il pubblico appassionato –. Non mi pesa essere identificato con Chuck Bass. È un personaggio bellissimo, sono onorato. Vengo da una famiglia normale, lontana da quel mondo, e mi ha entusiasmato molto interpretarlo. Inoltre devo moltissimo a lui e a tutti voi».

In un paio di momenti, su richiesta dei fan, ha rivestito i panni del bello e dannato e pronunciato anche alcune delle battute più famose. Ciò ha fatto scatenare il pubblico malinconico. E a proposito di malinconia: ha parlato anche del sogno di molti riguardo a un possibile sequel della serie. Ed ha affermato: «È uscito il libro successivo da cui è tratta la serie. Se dovessero mai fare qualcosa, io voglio esserci. Mi piacerebbe scoprire che fine ha fatto Chuck Bass, me lo chiedo spesso. Sarebbe fantastico».

Ed Westwick sul palco del Gardacon - © www.giornaledibrescia.it

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I ricordi

Non sono mancati ricordi legati alle riprese e al bel rapporto che ha avuto con gli altri attori del cast: «È stata proprio una bella esperienza – ha proseguito –. Io non ho mai visto la serie completa di fila, ma vorrei farlo con mio figlio, tra qualche anno, quando cresce un po’. Se avrei cambiato qualcosa della trama? Avrei fatto sposare Chuck e Blair molto prima, così avremmo potuto goderci di più la loro storia. E magari avrei cambiato l’identità di Gossip Girl...forse Dorota!». Al nome di Blair, la reazione della folla è stata pazzesca.

Per quanto riguarda la sua carriera, ha espresso la speranza di una seconda stagione di Sandokan e rivelato che adesso si sta occupando anche di una sua serie da produttore: «Auguratemi Buona fortuna!».

L’Italia? «Meravigliosa: abbiamo girato Sandokan tra Roma e la Calabria», ha evidenziato l’attore, ringraziando il nostro Paese per l’accoglienza e citandone anche la buona cucina e la genuinità dei prodotti. «Mi piace la pizza, naturalmente. E la cacio e pepe!», ha risposto alla domanda specifica del pubblico. Non sono mancanti quesiti più personali: «l consiglio più prezioso che mi è stato dato è di imparare a dire i giusti “no”: la vita è un’avventura fatta anche di quelli, sono fondamentali».