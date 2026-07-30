Agosto in Franciacorta tra Calici di Stelle, musica e picnic in vigna

Calici di stelle, aperitivi e picnic in vigna, musica, sagre e tradizione. Nel periodo clou dell’estate la Franciacorta offre un fitto calendario di appuntamenti che spaziano dalle tipiche esperienze nelle cantine fino a festival musicali. Fino al 16 agosto farà tappa nelle cantine del circuito Movimento Turismo del Vino la assegna nazionale Calici di Stelle 2026 mentre sono tante le realtà locali che propongono esperienze outdoor tra i filari, passeggiate a cavallo e wine-trekking.
Musica, arte e cinema all’aperto
Per chi ama i festival e la musica a Gussago prosegue fino al 10 agosto la programmazione estiva del Franciacorta Music Fest con concerti gratuiti all’aperto che spaziano dal rock alla musica italiana.
A Ospitaletto, invece, nell’ultimo weekend del mese (venerdì 29 e sabato 30 agosto), si tiene in piazza Mercato Ospi Summer Fest con musica live, drink, cibo di strada e artigianato. Nello stesso fine settimana il Museo Domenico Ghidoni offre visite guidate gratuite e incontri a tema «Il vino nell’arte».
E poi non manca mai il cinema all’aperto: da segnalare lunedì 17 agosto alla Corte di Palazzo Francesconi a Provaglio d’Iseo la proiezione gratuita del film «Fino alle montagne». Spostandosi di qualche chilometro, sabato 29 agosto è possibile partecipare allo storico viaggio a bordo di carrozze panoramiche d’epoca, ideale per ammirare i paesaggi tra la Franciacorta e il lago d’Iseo.
Tra benessere, sapori e luoghi storici
Molti agriturismi e hotel di charme offrono l’accesso a piscine immerse nel verde o trattamenti benessere a base di vinoterapia. Le serate più fresche d’agosto sono invece l’ideale per cenare nei dehors delle trattorie storiche, accompagnando i piatti con i grandi tagliati rossi del Sebino o un fresco Franciacorta Pas Dosé.
Che siano piatti moderni o quelli della tradizione bresciana ce n’è per tutti i gusti. Di giorno, invece, non deludono mai gli amanti della cultura e della storia le visite al Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo o al Castello di Bornato, che offrono un tuffo nella storia.