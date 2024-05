Cinema all’aperto a Brescia, i film in programma e dove vederli

Per gli appassionati di cinema, estate vuol dire proiezioni di film all'aperto. Che si tratti di un passatempo stagionale in luoghi più o meno suggestivi o di una passione da soddisfare in modo seriale, a Brescia e in provincia non mancano le occasioni per vivere quest'esperienza.

Le arene

Anche quest'anno un importante organizzatore come Cipiesse ha allestito e gestirà alcune arene cinematografiche. Tre quelle già confermate: Chiari, Scuole Calini a Brescia e Desenzano, le cui programmazioni complete sono allegate all'articolo.

Nei prossimi giorni verranno definite le altre arene, tra le quali - fanno sapere gli organizzatori - Rezzato, Villa Carcina, Torbole Casaglia, Gussago e Cellatica.

I biglietti

È possibile acquistare un ingresso unico al prezzo di 5 euro, o in alternativa un abbonamento che garantisce 10 ingressi a 30 euro. Ulteriori informazioni ai numeri 030.2791881 e 335.462482, o sul sito www.cipiesse-bs.it.