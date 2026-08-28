Lo spettacolo all’alba dell’eclissi di Luna: gli scatti dal Bresciano

Prima della violenta grandinata che ha colpito l’hinterland e la Bassa, anche la nostra provincia ha potuto ammirare lo spettacolo dell’eclissi di Luna: oltre il 96% del disco lunare è stato coperto dall’ombra della Terra e si è tinto di rosso. L’eclissi è avvenuta poco prima dell’alba ed è stata visibile da tutta Italia, in particolare dalle regioni a ovest.
È iniziata alle 3.23, con l’ingresso della Luna nella penombra terrestre. Alle 4.33 il satellite si è immerso nell’ombra vera e propria, dando il via alla fase più interessante, che ha raggiunto il massimo alle 6.12, quando oltre il 96% del disco lunare è stato immerso nell’ombra del nostro pianeta, mostrando la colorazione rossastra tipica delle eclissi lunari quasi complete.
Sul Garda
di Simone Bottura
A San Felice del Benaco, l’astrofotografa Emma Pezzi è riuscita a seguire e immortalare diverse fasi del fenomeno utilizzando uno smart telescope. Gli scatti, realizzati tra le 4.30 e le 6, sono stati poi raccolti in un collage che racconta la progressiva oscurazione della Luna. «Purtroppo ho perso la fase iniziale a causa di un ampio passaggio nuvoloso», racconta Pezzi.
Poi, tra un’apertura e l’altra, è riuscita a seguire l’eclissi, mentre si avvicinavano i lampi di un temporale. «Guardavo con un po’ di apprensione i lampi avvicinarsi dalla zona di Brescia, sperando che il cielo rimanesse libero abbastanza a lungo da permettermi di arrivare in tempo a vedere la fase più spettacolare».
La Luna è poi tramontata quando l’eclissi era ormai quasi totale. Poco dopo è arrivato il temporale, impedendo di seguire la fase finale. «È stato davvero emozionante», commenta Emma, anche pensando alla delusione per le condizioni meteo che avevano penalizzato l’osservazione dell’eclissi di Sole di due settimane fa nel Bresciano.