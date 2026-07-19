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Disagi sulla Brescia-Iseo-Edolo: «Più treni, meno passaggi a livello»

A sostenerlo il consigliere regionale Massimo Vizzardi che presenterà in Regione un ordine del giorno per sostituire i tratti più critici della linea ferroviaria con sottopassi e sovrappassi
Le code a un passaggio a livello a Iseo - © www.giornaledibrescia.it
Le code a un passaggio a livello a Iseo - © www.giornaledibrescia.it

«La risposta ai disagi causati dalla presenza di passaggi a livello e di tempi di attesa non può essere il ridurre il servizio ferroviario. Sarebbe un clamoroso controsenso dopo gli oltre 400 milioni di euro investiti da Regione Lombardia sulla linea Brescia-Iseo-Edolo con il progetto H2iseO». Con queste parole il consigliere regionale Massimo Vizzardi presenta l’ordine del giorno depositato nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2026-2028, con cui chiude un piano straordinario per sostituire progressivamente i passaggi a livello più critici della linea ferroviaria con sottopassi/sovrappassi e migliorare l’accessibilità delle stazioni.

«L’aumento delle corse è una scelta giusta e strategica per incentivare il trasporto pubblico e ridurre il traffico. Ma è impensabile chiedere ai cittadini di sopportare ore di code ogni giorno senza intervenire sulle infrastrutture. In molti Comuni della Franciacorta, del Sebino e della Valcamonica i passaggi a livello stanno diventando un vero collo di bottiglia, con pesanti ricadute su viabilità, attività delle imprese, trasporto pubblico e mezzi di emergenza».

L’ordine del giorno impegna la giunta regionale ad avviare una ricognizione delle situazioni più critiche, predisporre un programma pluriennale di sostituzione dei passaggi a livello con sottopassi e sovrappassi, finanziare gli studi di fattibilità e le opere prioritarie, potenziare il collegamento tra autobus e stazioni ferroviarie e accelerare l’installazione di sistemi tecnologici che consentano di ridurre i tempi di chiusura delle sbarre. «Le amministrazioni locali chiedono risposte da anni. È arrivato il momento di passare dai tavoli tecnici ai cantieri. Se crediamo davvero nella mobilità sostenibile, dobbiamo eliminare le criticità che oggi penalizzano cittadini e imprese».

«Regione Lombardia ha davanti un’occasione storica. Gli investimenti sulla Brescia-Iseo-Edolo non possono fermarsi ai nuovi treni: devono tradursi in un’infrastruttura moderna, efficiente e capace di rispondere alle esigenze del territorio. Su questo continueremo a incalzare la Giunta affinché alle promesse seguano fatti concreti». «Temi che andavano affrontati per tempo, le visioni politiche chiedono interventi a 360 gradi per migliorare davvero i nostri territori. Diversamente taluni interventi possono sembrare pressoché solo propaganda ed in alcuni casi anche controproducenti».

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treni a idrogenoBrescia-Iseo-Edolopassaggi a livelloRegione Lombardia
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