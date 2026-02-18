Giornale di Brescia
Trenord, riduzione delle corse sulla tratta Edolo-Cedegolo

La circolazione dei treni subirà delle modifiche da lunedì 23 febbraio fino a sabato 14 marzo incluso: È assicurato il servizio bus sostitutivo
Un treno di Trenord - © www.giornaledibrescia.it
Da lunedì 23 febbraio a sabato 14 marzo incluso, la circolazione dei treni tra la stazione di Edolo e la stazione di Cedegolo sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord sarà riprogrammata con una riduzione del servizio, causa lavori di manutenzione straordinaria.

Nello specifico saranno 13 le corse quotidiane che non circoleranno fra Cedegolo ed Edolo; tali tratte saranno coperte dal servizio sostitutivo bus. Fra Cedegolo ed Edolo viaggeranno i treni del servizio Regio Express, che prevede una corsa ogni due ore per direzione. A rimanere invariate, la corsa regionale 919 (Edolo 6.41— Brescia 8.53) e la corsa regionale 1908 (Iseo 5.30 — Edolo 7.32).

Gli orari del servizio sostitutivo sono disponibili sul sito di Trenord e sull’App.

Argomenti
Trenordlavori di manutenzionecircolazione ferroviariaEdoloCedegolo
