Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Sebino e Franciacorta

Cazzago, sbarre abbassate 67 volte al giorno: polemica sui treni

Ad alzare la voce sulla situazione della Brescia-Iseo-Edolo è stato il sindaco Fabrizio Scuri, che ha analizzato la situazione al passaggio a livello di Bornato
Veronica Massussi
Code al passaggio a livello di Bornato
Code al passaggio a livello di Bornato

A Bornato le sbarre del treno si abbassano sessantasette volte in un giorno, facendo una media di quattro minuti e mezzo di attesa per ogni volta, le barriere fermano il traffico per cinque ore al giorno, quando va bene. L’analisi è del sindaco di Cazzago San Martino, Fabrizio Scuri che ha voluto sottolineare il grave disagio a cui vanno incontro tutti gli automobilisti che devono transitare dove passa la linea Brescia-Iseo-Edolo.

La situazione sul Sebino

A Iseo i passaggi a livello sono tre e le ore di attesa aumentano dal momento che è il centro di scambio per i treni visto che qui ci sono due binari. Le code delle auto a volte sono chilometriche e spesso chi si trova a dover aspettare anche fino a sette-otto minuti non capisce il perché.

Il caso

Lo capiscono bene invece gli iseani che ormai da settembre dell’anno scorso hanno trascorso ore e ore davanti a barriere abbassate, in attesa di treni, manovre, chiusure di sicurezza, a volte senza che transiti neppure una carrozza. Il tutto perché appunto lo scorso settembre Trenord e Ferrovie Nord hanno implementato il servizio con una nuova linea suburbana, la S31, che ha aggiunto nuove corse, sedici, alle cinquantuno già presenti.

Promesse non mantenute

A comunicare questo enorme disagio che nel periodo estivo, data l’affluenza turistica, diventa ancora più stressante, è ancora il sindaco di Cazzago che ricorda come lo scorso febbraio, in Municipio a Iseo, ci fu un tavolo tecnico convocato da Regione Lombardia su richiesta dei sindaci dei paesi attraversati dalla linea ferroviaria.

Allora, nella sede iseana, il confronto tra i vertici di Regione e delle due aziende di trasporto, si concluse con una conferma ed una promessa: «Per risolvere i problemi del tempo di chiusura delle sbarre, segnalati dallo scorso settembre con più di una lettera dei sindaci a Regione, il potenziamento sulla tratta verrà ridotto e tornerà come prima. La nuova linea suburbana S31, attivata dallo scorso settembre sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo che aggiungeva sedici nuove corse alle cinquantuno già presenti, verrà quindi soppressa», così affermarono gli interessati. Inoltre, dai dati analizzati in questi mesi, a maggiori servizi sono corrisposti meno utenti - aveva affermato Andrea Severini, ad di Trenord - e quindi le corse verranno ridotte e torneranno come prima dello scorso settembre».

Ciò non è ancora avvenuto e, pur avendo interpellato più volte nei giorni scorsi Trenord, Ferrovie Nord e Regione, nessuna decisione in merito è stata comunicata né si prospetta all’orizzonte. Intanto, ai residenti e ai turisti che circolano sulle strade del Sebino e della Franciacorta, non resta che armarsi di tanta pazienza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
trenipassaggio a livellocodeviabilitàBrescia-Iseo-EdoloCazzago San Martino

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Aree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsiAree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsi

La seconda guida Grafo è dedicata al Parco Alto Garda Bresciano, ai parchi dell’hinterland e della pianura orientale.

SCOPRI DI PIÙ
Leadership e strategiaLeadership e strategia

Il libro di Shai Misan, che applica i principi del gioco degli scacchi alla leadership e alla gestione del cambiamento.

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoTecniche mininvasive per un sorriso più luminosoTecniche mininvasive per un sorriso più luminoso

Forte della formazione maturata negli Stati Uniti, il dottor Nicolò Coccoli punta su tecniche conservative che uniscono estetica e funzione