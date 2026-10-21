Coworking, costi e opportunità variabili a seconda delle esigenze

Il posto fisso non è più, da tempo, un mito da inseguire. Quindi, una scrivania va bene ovunque purché sia se mi serve e quando mi serve con la possibilità di scegliermi il vicino e di cambiare postazione se egli, con tic annessi, non m’aggradano. Celie a parte, alle nuove generazioni insegnano la flessibilità, ma per assecondarla occorre che il mondo attorno si decostruisca: se ho un lavoro da free lance, se la mia attività comporta l’utilizzo del pc da aprire oggi qui e domani lì, dove mi attacco? Agli spazi di lavoro condiviso. Altrimenti detti di coworking: open space o con pareti divisorie quando non vere e proprie sale riunioni, connessione wi fi, stampanti e scanner e magari pure una macchinetta del caffè o un microonde a disposizione.
Il tutto a un costo giornaliero che – tariffario medio bresciano alla mano – può andare dai 20 ai 40 euro per le soluzioni basiche, ma con possibilità di sottoscrivere anche degli abbonamenti mensili. In questo caso, indicativamente, si può partire da una cifra vicina ai 200 euro a salire a seconda dei servizi (c’è chi può mettere a disposizione anche una segreteria) dei quali si sceglie di usufruire. Si può pure pensare di affittare, a breve termine (dal giornaliero al mese) un ufficio privato.
Dal Covid in poi
La nostra città aprì peraltro una strada a livello nazionale dato che correva l’anno 2011 quando nacque, in zona Brescia2, il progetto di coworking di Talent Garden. Un giardino delle idee nel quale si precorrevano, decisamente, i tempi. In un periodo in cui viaggiando all’estero ci potevamo accorgere di quanto in altri Paesi il concetto dell’essere smart (veloci, connessi, flessibili) fosse diffuso mentre noi ancora non sapevamo che farcene o come declinarlo: sarà ai tempi capitato a molti di entrare a esempio in uno Starbucks e desiderare d’essere una di quelle persone d’ogni età con la testa su un pc, le cuffiette nelle orecchie e il caffettone a fianco.
Oggi che quelle persone siamo anche noi, oggi che sappiamo - l’accelerata l’ha data l’epoca Covid - che esistono e chi sono i nomadi digitali, cosa siano una start up e soprattutto lo smart working, consideriamo perfettamente normale che l’ufficio possa avere un domiciolo mobile. Ufficio è dove il tuo pc è.
Il coworking risponde poi anche alla necessità di una certa tipologia di lavoratori di dover contenere i costi: i tempi sono difficili (non si può fingere che in taluni casi quella che viene spacciata per virtuosa flessibilità si traduce in riscontri economici miseri: strada da fare ce n’è…), mantenere uno spazio privato a lungo termine tra affitto e bollette può risultare proibitivo.
Meglio dunque ragionare in altro modo e trovare di volta in volta la soluzione più adeguata magari anche in base al cliente che si deve incontrare e al colpo che si deve suscitare trovando il giusto compromesso tra il riceverlo sul divano di casa propria e il bar: questione di immagine di professionalità. In città ci sono almeno una decina di spazi coworking, alcuni specializzati.
Luoghi anche di creatività
Un caso è quello di Ciceroom di via XX Settembre che nel suo bouquet offre servizi per avvocati. Oppure sono iper specializzati: come Innovation Hub di via Branze il cui focus sono Pmi innovative, ricerca e star up. Altri spazi sono invece più indirizzati verso chi svolge professioni creative: il Clockbeats Music Group di via Marsala è a esempio dedicato alla musica. Anche la provincia compete: a Gavardo è una bella realtà Fornace Lab, ma anche sul Garda come in Vallecamonica o in Franciacorta e nella Bassa (Manerbio) non mancano le opportunità.