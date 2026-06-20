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A Brescia Talent Garden non c’è più, ma il coworking è vivo: la mappa

Gli spazi in cui lavorare con altri professionisti, mantenendo la propria indipendenza, sono diversi sia in città che in provincia: eccone alcuni, per chi cerca luoghi a vocazione professionale o creativa
Giulia Camilla Bassi
Un tipico spazio di coworking, foto rappresentativa
Un tipico spazio di coworking, foto rappresentativa

All’inizio fu Talent Garden. Prima ancora che il coworking diventasse una parola familiare, prima che il lavoro ibrido entrasse nel nostro vocabolario quotidiano e che liberi professionisti, startupper e nomadi digitali cominciassero a cercare scrivanie flessibili, sale riunioni in condivisione e luoghi in cui fare rete, Brescia aveva già visto nascere un esperimento destinato a fare scuola. Era il 2011, infatti, quando in via Cipro aprì quello che sarebbe stato ricordato come uno dei primi spazi di coworking in Italia e che è poi rimasto iconico nell’immaginario cittadino, con il biliardino e i mobili in cartone riciclato.

Quello spazio oggi non esiste più. La sede bresciana di Talent Garden ha infatti chiuso i battenti alla fine del 2022. Ma il suo seme è rimasto (così come l’azienda, che ha ancora numerose sedi e che recentemente ha anche siglato un accordo con la Silicon Valley cinese).

Perché se nel frattempo il modello si è trasformato, perdendo forse un po’ dell’aura pionieristica degli inizi, l’esigenza da cui nasceva è diventata sempre più attuale. Lavorare non significa più, necessariamente, occupare ogni giorno la stessa scrivania nello stesso ufficio. E il coworking da intuizione di nicchia è diventato una risposta concreta a bisogni molto diversi: flessibilità, relazione, contenimento dei costi, servizi condivisi, possibilità di ricevere clienti in uno spazio professionale e, non da ultimo, il desiderio di uscire dall’isolamento del lavoro da casa.

Così, anche a Brescia e provincia, sono nati e cresciuti spazi analoghi, ciascuno con una propria identità: alcuni più orientati al business, altri alla creatività. Non semplici uffici in affitto, ma luoghi in cui la scrivania è spesso solo il punto di partenza. Intorno ci sono sale riunioni, eventi, workshop, consulenze, occasioni di networking e la possibilità, non scontata, di incontrare altre competenze mentre si lavora.

Coworking a vocazione professionale

Sulla dimensione più professionale costruiscono la propria proposta diversi spazi cittadini. È il caso di Ciceroom, in via XX Settembre, coworking che affianca alle postazioni di lavoro anche corsi rivolti ad avvocati, commercialisti, manager e consulenti. Proprio in via Cipro, nella stessa zona da cui era partita l’esperienza bresciana di Talent Garden, si trova invece Cowave Space, che unisce coworking e organizzazione di eventi aziendali e fieristici. In via Fratelli Ugoni 36, all’interno di Palazzo Skyline 18, c’è Regus, parte di una rete globale dedicata a spazi di lavoro flessibili per singoli professionisti e team aziendali. In via Malta si trova invece Cowo, rete nata a Milano nel 2008, ufficialmente la prima in Italia a intuire le potenzialità dell’ufficio condiviso e ad aprirne uno. A Sant’Eufemia, in via Cossa, c’è invece B Office.

Uno degli uffici da B Office
Uno degli uffici da B Office

Coworking creativi e formativi

Accanto alla vocazione più business, esiste poi una geografia di spazi maggiormente orientati alla creatività, alla formazione e alla dimensione laboratoriale. A Campo Marte, il locale OH! Ficomaeco propone un coworking «nel verde», per lavorare o studiare in un ambiente tranquillo, lontano dal caos di uffici e bar affollati. In via Angela Contini, Boheme Creative Studio mette a disposizione spazi curati come supporto concreto alla creatività. In via Pace, Spazio H.Vox - Scuola di Teatro affianca alla propria attività una sala dedicata al coworking, pensata per chi cerca un luogo raccolto e silenzioso.

Spazi creativi in provincia

Ma la mappa dei coworking creativi da tenere d’occhio si allarga anche alla provincia. A Gavardo Fornace Lab si presenta come luogo di condivisione, dove incontrare altri giovani professionisti e scambiare idee, progetti e consigli. A Lonato del Garda, Digital Thinker, agenzia creativa digitale, offre un ambiente stimolante e funzionale per professionisti, aziende e creativi. A Castenedolo, infine, The Crew Studio intreccia nei suoi spazi coworking, eventi, workshop e anche uno studio fotografico.

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