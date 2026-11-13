Contro le truffe (virtuale e reali) Erbusco fa squadra

Contro le truffe, virtuali e reali, serve un’alleanza che abbracci l’intera comunità. È il senso dell’iniziativa lanciata dal Comune di Erbusco che, in collaborazione con le attive associazioni dei pensionati del territorio (ben tre) e le forze dell’ordine – a partire dalla Polizia locale – organizza diversi appuntamenti pubblici, rivolti esplicitamente agli anziani, ma in realtà aperti a tutta la cittadinanza.
Il calendario
L’obiettivo, come spiega l’Amministrazione guidata dal sindaco, Mauro Cavalleri, è quello di dare vita a «incontri gratuiti per conoscere i vari tipi di truffe e ascoltare qualche consiglio per tutelarsi».
Gli appuntamenti si terranno da martedì 17 a giovedì 19 novembre, nei tre centri abitati che costituiscono la comunità erbuschese. Si parte martedì 17 novembre alla sede dei Pensionati di frazione Villa Pedergnano; mercoledì 18 si replica in quella di frazione Zocco e infine, giovedì 19, si chiude a Erbusco capoluogo, sempre con inizio alle ore 16.30.
Nell’annunciare gli incontri, rivolti non solo agli anziani ma a tutti i cittadini interessati, il Comune invita anche a contattare, per qualsiasi informazione o segnalazioni, gli uffici della Polizia locale, al numero 030.7767352.
Segnalazioni
Sono infatti diverse le segnalazioni arrivate di tentate truffe, effettuate sia di persona, con individui che fingono di essere incaricati di forze dell’ordine e altri istituzioni, chiedendo indebitamente somme di denaro, sia per via informatica o telefonica.
L’ultima, eclatante, risale alla primavera scorsa, quando lo stesso Comune aveva segnalato di fare attenzione all’invio di falsi sms relativi a presunti mancati pagamenti della Tari, con l’invito truffaldino a richiamare numeri sospetti o cliccare su link esterni. Per questo motivo la stessa Amministrazione comunale del borgo della Franciacorta ha intrapreso, ormai da un decennio, un percorso di consapevolezza diffusa, tra incontri e consigli utili, ora riassunti in una sorta di vademecum online.
Un’infografica, facilmente scaricabile anche sul proprio smartphone, offre un mix di «consigli per la popolazione anziana su come comportarsi a casa, al telefono, davanti al computer, oltre che per strada, in banca o in posta».