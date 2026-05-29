Consiglio comunale, focus sull’aumento della Tari

Il tema clou è stato già annunciato dalle polemiche e dagli scontri che hanno riempito l’agenda politico amministrativa degli ultimi giorni: aumento della bolletta Tari , con annessa riorganizzazione e nuovo piano finanziario per la gestione del servizio di raccolta differenziata . È questo il punto all’ordine del giorno sul quale tutti gli occhi sono puntati in occasione del Consiglio comunale che riempie l’agenda di giornata di Palazzo Loggia.

Se la star del dibattito è nota, non mancano altri temi sui quali la dialettica tra maggioranza e opposizione rischia di diventare vivace, come le modifiche proposte al regolamento di disciplina delle attività economiche.

Al centro anche il tema sportivo, con l’affidamento in concessione del Polivalente indoor di via Barberis, a Sanpolino, destinato all’atletica leggera. Ma oggi è anche il giorno della relazione sull’attività annuale dei Consigli di quartiere, altro fronte su cui il clima scivola spesso in scontro politico.

Ad dettare il La a scaramucce e prese di posizione saranno comunque le interrogazioni a cui, come tradizione vuole, è dedicata la prima ora del confronto d’Aula. Nel mirino del question time ci sono la situazione del personale del settore ragioneria, ma anche un tema che ha riempito le cronache degli ultimi mesi: i criteri di assegnazione degli spazi acqua delle piscine comunali e la gestione degli impianti da parte della società San Filippo, a partire dalla denuncia di alcune società sportive. A chiedere spiegazioni alla Giunta è infine anche la stessa maggioranza: il consigliere Andrea Curcio (Pd) vuole infatti delucidazioni sul futuro del servizio di prestito interbibliotecario provinciale.