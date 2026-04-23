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Mercati sospesi a Brescia il 25 aprile e il primo maggio

I mercati riprenderanno regolarmente secondo il calendario consueto a partire dalle settimane successive
Il mercato del sabato in centro - © www.giornaledibrescia.it
Il mercato del sabato in centro - © www.giornaledibrescia.it
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In occasione delle festività nazionali della Liberazione e dei lavoratori, modifiche in vista per gli operatori e i frequentatori dei mercati cittadini. Il Comune di Brescia ha infatti disposto la sospensione di alcuni appuntamenti nelle giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio.

Nello specifico, non si terranno il mercato Emporium del centro storico né i mercati rionali di San Polo, Fiumicello e Prealpino. Una decisione legata alla concomitanza con le due ricorrenze, che comportano modifiche ai servizi e alle attività sul territorio.

I mercati riprenderanno regolarmente secondo il calendario consueto a partire dalle settimane successive.

Raccolta rifiuti

Aprica garantisce la continuità del servizio di raccolta rifiuti durante la festività del 25 aprile. Sono previste alcune variazioni per i Centri di raccolta e gli sportelli al pubblico.

Nel dettaglio, i centri di raccolta di via Gatti, via Giotto, via Metastasio e via Codignole saranno aperti

con orario festivo, dalle 9 alle 13, mentre il Centro di raccolta di via Chiappa – Buffalora rimarrà

chiuso per l’intera giornata. Gli sportelli di via Lamarmora e via Codignole resteranno chiusi al

pubblico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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