A Sanpolino proseguono i lavori per i due nuovi impianti sportivi

Una sarà la casa della ginnastica artistica, l’altra il luogo perfetto per l’atletica leggera anche fuori stagione. Stiamo parlando delle due strutture che stanno nascendo nel quartiere Sanpolino in città, rispettivamente il centro di preparazione olimpica per la ginnastica artistica (pronto a giugno 2026) e l’Impianto indoor polivalente destinato all’atletica leggera, alle arti marziali e all’arrampicata (che sarà inaugurato prima della prossima stagione sportiva).

I lavori proseguono secondo il cronoprogramma, dettato dalle scadenze imposte dai finanziamenti del Pnrr, e faranno di Brescia un polo di riferimento per lo sport a livello nazionale e internazionale. «I lavori procedono celermente – ha detto il presidente di Brescia Infrastrutture, Marcello Peli –. Per l’impianto che sarà dedicato alla ginnastica artistica femminile siamo all’ 85%».

I lavori per i due nuovi impianti sportivi - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

La struttura, oltre ad avere la palestra interna di 1.250 mq, sarà fornita di sei spogliatoi, infermeria e spazi di hospitality, oltre a una foresteria su due piani con mensa, cucina, sala studio e camere. In via Malga Bala l’intervento ha comportato un investimento complessivo di 9,7 milioni di euro, di cui 4,9 a carico del Comune di Brescia, 4 dal fondo Pnrr e 878 mila dal Fondo Opere Indifferibili.

Sguardo internazionale

«Due strutture fondamentali per lo sport con lo sguardo che va al di fuori della città – ha detto la sindaca Laura Castelletti –. Per l’Italia queste due strutture saranno fondamentali, è un contributo che diamo alla città, ma anche alla Nazione. L’investimento che il Comune ha fatto sottolinea che c’è attenzione non solo agli sport più acclamati, ma anche agli sport che godono di meno visibilità».

«Ricordiamo che fino ad ora abbiamo già investito 3 milioni e 7 per il recupero del palazzetto Azzurri d’ Italia via Nullo, per i lavori al campo Jacopo Robusti, per il centro sportivo Raffaello, senza dimenticare le piscine di viale Piave e Lamarmora. Sono tutte spese che facciamo convinti che lo sport abbia grande importanza, il pensiero rivolto ai più piccoli».

Impianto indoor

Sempre più reale anche l’impianto per l’atletica leggera, arti marziali e arrampicata – che si trova in via Barberis –, opera dal valore complessivo di 16,6 milioni di euro, di cui 12,4 provenienti dal Comune di Brescia, 3,5 da fondi Pnrr e 637mila dal Fondo Opere Indifferibili. I lavori, avviati nel giugno 2024, a oggi hanno raggiunto un avanzamento dell’85%.

Nota da rilevare per l’impianto indoor: l’impianto bresciano sarà l’unico in tutta Europa ad avere le curve della pista fisse e alte 95 centimetri. Inoltre la lunghezza delle corsie di rincorsa permetterà eventi internazionali, mentre la larghezza della pista del salto in lungo di 3 metri e 50 permetterà di ospitare gare per atleti paralimpici.