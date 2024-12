Consiglio comunale: si discute di rifiuti, bilancio e urbanistica

È iniziata la maratona consiliare di fine anno: il dibattito politico amministrativo in corso a Palazzo Loggia si può seguire in diretta streaming qui o nel video qui sotto.

Al centro della due giorni di Consiglio comunale, convocato dal presidente Roberto Rossini dalle 8.30 di questa mattina e previsto alla stessa ora per domani, un trenino di delibere non secondarie: dallo snodo dei rifiuti alla programmazione del bilancio, passando per l’urbanistica.

Interrogazioni e delibere

La mattinata inizierà con la consueta ora dedicata alle interrogazioni: a finire sotto lo scanner dell’opposizione sono le sponsorizzazioni di A2a, la situazione al parco Nicoletto e la piscina di Mompiano.

Poi, si entrerà subito nel vivo del dibattito prenatalizio con l’approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti 2025 e l’approvazione del regolamento per il compostaggio domestico, due delibere che facilmente la maggioranza guidata da Laura Castelletti chiederà di discutere in modo congiunto. Sarà questo il tema che terrà banco per tutta la prima parte della giornata, per poi passare il testimone all’assessore Marco Garza per l’illustrazione dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, anticipato da aliquota Imu (che per l’anno alle porte resterà invariata), regolamento per la disciplina del procedimento tributario e aggiornamento del Dup, acronimo di Documento unico di programmazione.

La manifestazione

La seduta verrà facilmente interrotta entro le 18 per consentire ai consiglieri comunali e alla Giunta di partecipare alla manifestazione «Brescia democratica e antifascista-Brescia di tutte e di tutti» prevista con raduno in largo Formentone a partire dalle 17.30. Per l’occasione verrà deposta una corona in onore dei caduti di piazza Rovetta e delle vittime della Strage di piazza Loggia.

Il dibattito nell’aula consiliare riprenderà un’ora dopo e si prolungherà fino a tarda serata.