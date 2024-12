Brescia, svastiche in piazza Loggia e sui muri del centro

Questa mattina sono comparse diverse svastiche in centro a Brescia. A essere imbrattati con simboli nazisti sono il muro del liceo Veronica Gambara, il basamento della statua «Bella Italia» in piazza Loggia, poco distante da dove il 28 maggio del 1974 esplose la bomba che uccise otto persone durante una manifestazione antifascista, una fontana del centro storico e le pareti esterne di alcuni edifici in corso Magenta.

Il muro del liceo Gambara - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

In particolare sul muro del liceo cittadino sono state tracciati una decina di simboli, lungo il tratto di via Trieste.

Le reazioni e le indagini

In mattinata sono arrivate le reazioni da parte degli esponenti della politica bresciana, a partire dalla dichiarazione della sindaca di Brescia Laura Castelletti: lo sdegno è bipartisan.

Per il momento non è stata fatta alcuna rivendicazione. Sono in corso indagini da parte della Digos e della Questura di Brescia.