Bilancio della Loggia 2025, al centro sostenibilità sociale e ambientale

La Loggia ha presentato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027. Per il prossimo anno si prevedono entrate correnti per 352,8 milioni di euro, mentre la spesa corrente sarà di 360,5 milioni di euro: di questi 65,8 milioni saranno destinati alle politiche sociali e per la famiglia e 50,2 all’istruzione e al diritto allo studio. Per quanto riguarda gli investimenti, invece, nel 2025 l'Amministrazione investirà 12,3 milioni per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento antisismico degli edifici scolastici, stessa cifra per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, mentre saranno 10,5 i milioni riservati all’edilizia abitativa pubblica.

I bisogni

L'assessore Garza ha sottolineato preoccupazione per la spending review: il Comune di Brescia subirà tagli di 1,4 milioni per il 2025, 889mila euro nel 2026 e 895mila euro nel 2027. «In Italia è prevista una crescita molto bassa per il prossimo anno – ha precisato l’assessore –. Questo vuol dire che avremo una maggior richiesta di servizi, perché il cittadino si interfaccia con il Comune e non con il Governo. Abbiamo deciso di non voltarci dall’altra parte e riusciremo a proseguire con le linee programmatiche della sindaca».

La presentazione del Bilancio di previsione 2025/2027 © www.giornaledibrescia.it

Parole condivise da Laura Castelletti. «Il nostro bilancio è in ordine e investe nella città – evidenzia –. Brescia deve continuare a crescere e a svilupparsi. Abbiamo il compito di creare opportunità per chi la abita. Nonostante evidenti difficoltà, non abbiamo azionato il freno a mano, ma investiamo risorse, soprattutto per la sostenibilità sociale e ambientale»

Le entrare extratributarie

Le entrare extratributarie previste dalla Loggia per il 2025 ammontano a 152,9 milioni di euro, ai quali si aggiungono però 3 milioni in più che arriveranno da A2A. Pochi giorni fa, infatti, la multiutility – di cui il Comune di Brescia possiede il 25% – ha presentato il Piano strategico aggiornato, confermando che i dividendi per il prossimo anno aumenteranno, passando da 75 a 78 milioni di euro.