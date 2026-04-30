A Chiari «Fabio vive» nel murale voluto dagli amici tifosi
Una sorpresa per la famiglia del giovane morto in montagna nel luglio 2025 e grande sostenitore del Brescia
Daniele Piacentini
Il murale «Fabio vive» a Chiari
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