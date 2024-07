Striscioni, ultras e palloncini: addio a Michele Luzzardi

Parenti, amici, ultras. L'intera comunità di Castelcovati, migliaia di persone, questa mattina si sono stretti attorno alla famiglia Luzzardi per l'ultimo saluto a Michele, il 21enne morto in un tragico incidente stradale in Brebemi nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Il funerale, celebrato dal parroco del paese della Bassa, don Jordan Coraglia, si è svolto in oratorio per permettere a tutti di salutare il giovane.

L'ingresso del feretro, coperto dalle sciarpe del Brescia e dai fiori, è stato accolto da un lungo applauso. Applauso che ha rotto il silenzio che fino a pochi istanti prima regnava in oratorio. Nell'omelia il parroco si è rivolto direttamente a Michele: «Hai fatto un bel casino questa volta, non avevi altri modi per riunire qui oggi così tanta gente».

Funerale di Michele Luzzardi: il corteo silenzioso dei tifosi del Brescia Calcio

Ma a salutare il 21ennne si sono uniti anche gli altri sacerdoti, tra cui il vicario del vescovo don Alfredo Savoldi e un cugino della mamma del 21enne. Ma anche amici d'infanzia, ultras, il padrino e lo zio Matteo. Un lungo corteo infine, colorato da striscioni, bandiere del Brescia e palloncini bianco azzurri, ha accompagnato per l'ultimo viaggio il feretro al cimitero del paese.