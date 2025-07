Morto sul Blumone, folla di ultras per il funerale di Fabio Festa

Centinaia di ultras si sono ritrovati in piazza Zanardelli a Chiari per l’ultimo saluto a Fabio Festa, il 32enne morto sul Cornone del Blumone durante un’escursione in solitaria.

Commozione

Particolarmente commovente l’arrivo del feretro in piazza, accompagnato dal coro «Madonnina dai riccioli d’oro». In prima fila i tifosi della Curva Nord del Brescia, la squadra del cuore del giovane clarense. Ma insieme a loro anche tifosi e amici conosciuti in tante trasferte provenienti da Milano (curva Sud del Milan), Salerno, Cesena, Mantova e da tante altre parti del Paese.

A Chiari il funerale di Fabio Festa, morto sul Blumone - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Tutta questa gente ce lo ha ricordato, ecco quanto bene hai seminato, ciao Fabio». Questo il messaggio di uno degli striscioni degli ultras bresciani. Ma a piangere Festa, oltre alla sua famiglia, è un'intera comunità sconvolta per la scomparsa improvvisa del giovane.

Ringraziamenti

Gremito il Duomo di Chiari per il funerale celebrato dal prevosto Gian Maria Fattorini, che ha voluto ricordare il ringraziamento della famiglia a tutti i soccorritori che per tre giorni hanno cercato Fabio sul Blumone.

Seduto nei primi banchi anche il sindaco Gabriele Zotti presente come rappresentante della comunità