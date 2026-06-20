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A Castel Mella asilo nido aperto ad agosto: stop solo due settimane

Il Comune conferma anche per quest’estate il servizio. E a settembre scatta la nuova organizzazione
Alice Resconi
Apertura agostana per l'asilo nido
Apertura agostana per l'asilo nido

Agosto resta uno dei periodi più delicati per chi deve conciliare lavoro e famiglia. Per questo il Comune di Castel Mella ha deciso di confermare anche per il 2026 l’apertura estiva del nido comunale, limitando la chiusura a sole due settimane.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato ai Servizi sociali e Istruzione, consentirà alle famiglie di continuare a usufruire del servizio per gran parte del mese di agosto garantendo una copertura estesa fino a ridosso dell’avvio del nuovo anno educativo.

L’impegno

Il servizio sarà sostenuto anche attraverso una compartecipazione economica del Comune: «Quando parliamo di servizi per l’infanzia non stiamo semplicemente organizzando un calendario o garantendo un’apertura in più – sottolinea l’assessora Silvia Torchio –. Stiamo parlando della quotidianità delle famiglie, delle difficoltà che molti genitori affrontano per conciliare lavoro e cura dei propri figli. Per questo abbiamo scelto, ancora una volta, di mantenere aperto il nido anche durante il mese di agosto sostenendo economicamente questo servizio con convinzione».

La formula è ormai consolidata e, negli anni scorsi, ha registrato un’ottima adesione. Per molti genitori il servizio ha rappresentato infatti un aiuto concreto nella gestione del periodo estivo, consentendo di conciliare i vari impegni. Anche il breve periodo di chiusura, limitato a due sole settimane, è stato definito sulla base dell'esperienza maturata negli anni e delle richieste raccolte tra gli utenti.

«Essere vicini alle famiglie significa ascoltare i loro bisogni e trasformarli in risposte concrete – conclude Torchio –. È una scelta che richiede impegno e risorse, ma che riteniamo fondamentale. Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per tante persone e di poterle accompagnare anche nei momenti più complessi dell’anno».

L’estate sarà inoltre l’occasione per prepararsi a una nuova importante fase per i servizi educativi dedicati alla prima infanzia. Dopo la pausa estiva, infatti, il 5 settembre prenderà avvio la nuova organizzazione dei servizi scolastici comunali, pronti ad accogliere bambini e famiglie in spazi rinnovati e con nuove opportunità educative.

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