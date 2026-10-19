Carovita, il centrodestra: «Serve un piano per famiglie e imprese»

Il centrodestra cittadino di Brescia chiede alla sindaca Laura Castelletti di convocare «con urgenza un tavolo di confronto che coinvolga tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale e le principali società partecipate del Comune, a partire da A2A, Brescia Mobilità, Centrale del Latte e Centro sportivo San Filippo».
Lo scopo è «affrontare in maniera costruttiva, concreta e propositiva una delle questioni che maggiormente pesano sulla vita quotidiana dei bresciani: il crescente costo della vita e la difficoltà, per un numero sempre maggiore di famiglie e imprese, di sostenere le spese essenziali – scrivono tutti i consiglieri di centrodestra in Loggia –. Riteniamo che sia arrivato il momento di superare le contrapposizioni politiche e mettere attorno allo stesso tavolo tutte le competenze e le risorse disponibili, per costruire insieme un piano straordinario e coordinato di contrasto al carovita a Brescia. Occorre individuare nuove risorse economiche e incrementare i fondi a disposizione del Comune per sostenere concretamente cittadini e attività economiche, attraverso contributi, agevolazioni e misure di contenimento dei costi, con particolare attenzione alle bollette energetiche, alle tariffe del teleriscaldamento, all'Imu, ai servizi di trasporto pubblico e all'accesso agli impianti e alle attività sportive».
E continuano: «Il carovita, infatti, non riguarda più soltanto le famiglie in condizioni di fragilità economica, ma sta progressivamente coinvolgendo fasce sempre più ampie della popolazione, compreso quel ceto medio che, pur disponendo di un reddito apparentemente adeguato, vede ridursi il proprio potere d'acquisto e rischia di rimanere escluso dagli attuali strumenti di sostegno. È quindi necessario ripensare i criteri di accesso alle agevolazioni, ampliando la platea dei beneficiari e introducendo, dove possibile, meccanismi di sostegno progressivi, capaci di rispondere alle reali difficoltà economiche delle famiglie».
Partecipate
Anche le società partecipate, nel rispetto delle rispettive competenze e dei vincoli normativi, secondo il centrodestra cittadino «possono contribuire a questo sforzo collettivo, mettendo a disposizione risorse, progettualità e strumenti utili a ridurre il peso delle spese quotidiane sui cittadini. Non chiediamo interventi isolati o misure occasionali, ma una strategia organica, condivisa e verificabile, che metta al centro il benessere delle famiglie, la tenuta economica delle imprese e la coesione sociale della nostra città».
«La sindaca Castelletti ha già attivato, in occasione delle recenti criticità che hanno interessato il mondo sportivo bresciano, tavoli di confronto, mobilitare istituzioni, società partecipate del Comune e realtà economiche del territorio. Chiediamo che analoga iniziativa e la medesima tempestività vengano oggi dedicate a un'emergenza che coinvolge quotidianamente migliaia di cittadini bresciani – concludono –. Il contrasto al carovita deve rappresentare una priorità per l'intera amministrazione comunale e un terreno sul quale maggioranza e opposizione possano assumersi, ciascuna nel proprio ruolo, una responsabilità comune. Il centrodestra è pronto a contribuire con spirito costruttivo, avanzando proposte concrete e confrontandosi senza pregiudiziali. Ora serve una risposta rapida da parte dell'Amministrazione. Perché sostenere le famiglie e le imprese bresciane non è una questione di appartenenza politica, ma una responsabilità verso l'intera comunità».