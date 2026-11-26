Resta ricoverato in prognosi riservata il cacciatore di 46 anni che ieri, mercoledì 25 novembre, è stato soccorso sul Monte Orfano dopo essere stato ferito da un colpo di fucile sparato accidentalmente dal fratello.
Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, si è trattato di un incidente di caccia. I due fratelli di Erbusco – entrambi esperti cacciatori e consiglieri del Direttivo della sezione locale di Federcaccia – erano appena arrivati sul posto e stavano iniziando a salire lungo in sentieri che attraversano il bosco quando uno dei loro cani ha segnalato una preda. A causa del terreno bagnato dalla pioggia, uno dei due è scivolato e ha perso l'equilibrio. Nel cadere avrebbe inavvertitamente premuto il grilletto dell'arma carica, un fucile a pallini, colpendo il fratello al fianco.
Subito soccorso, il 46enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Brescia, dove nel pomeriggio è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica. Attualmente le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi non è ancora stata sciolta.