Cacciatore ferito per sbaglio dal fratello, la prognosi resta riservata

L’uomo, 46 anni di Erbusco, dopo l’incidente avvenuto mercoledì sul Monte Orfano, è stato operato al Civile e l’intervento sarebbe andato bene

Emma Crescenti 26 novembre 2026 1 ' di lettura

I Vigili del fuoco intervenuti sul posto Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti cacciatoreIncidentemonte orfanoferitofratellosparoErbusco Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...