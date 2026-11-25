Un cacciatore è rimasto ferito questa mattina da un colpo di fucile durante una battuta di caccia sul Monte Orfano, a Zocco di Erbusco. Stando alle prime informazioni l'uomo era in compagnia del fratello, anche lui cacciatore. A causa del terreno bagnato dalla pioggia, quest'ultimo ha perso l'equilibrio ed è scivolato.
Nel cadere avrebbe inavvertitamente premuto il grilletto dell'arma, un fucile a pallini, colpendo il fratello al fianco. Fortunatamente le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. L'incidente è avvenuto in una zona impervia, supportati dai vigili del fuoco gli operatori del 118 stanno raggiungendo il ferito e il fratello. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.