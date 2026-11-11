La psicologa Cristofolini: «Chi sceglie di essere ottimista invecchia bene»

Gianpaolo ha 87 anni. Ha le guance di un rosa tenue e lo sguardo fiero, pieno di vita. Il suo sorriso è contagioso. Non sta mai fermo; con il suo bastone color mattone cammina tra una stanza e l’altra e attacca bottone con chiunque. «Ogni giorno scelgo di essere felice – racconta –. Non mi manca niente: leggo, mi muovo e soprattutto mi godo un "bicér de vì” ogni sera».
Pare essere questa la pozione magica per arrivare alla terza età come Gianpaolo: fare attività fisica, tenere allenata la mente, creare connessioni sociali e soprattutto scegliere di essere ottimisti. Per farlo però «occorre innanzitutto lavorare su un piano culturale», spiega Flavia Cristofolini, psicoterapeuta e docente all’Università Cattolica di Brescia. Secondo l’esperta, che ha condotto ieri l’incontro «L’arte di invecchiare» nella sede di Alberi di Vita, «è necessario smantellare gli stereotipi legati all’età. L’ageismo è un fenomeno reale che va contrastato».
I dati
In Italia, secondo i dati Istat del 2025, gli over 65 rappresentano il 24,7% della popolazione, una percentuale pari a 14,5 milioni di persone. Mentre gli over 80 hanno per la prima volta superato numericamente i bambini sotto i 10 anni. Nello stesso anno i nati residenti in Italia sono scesi a 355.772, circa 14mila in meno rispetto al 2024, per un calo pari al 3,8%.
Un trend che sembra ripetersi anche quest’anno: i dati del periodo gennaio-luglio 2026 contano 196.864 nascite, registrando un calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In un Paese segnato da lato da una crescita della popolazione anziana e dall’altro dall’inverno demografico, diventa quindi indispensabile accrescere la consapevolezza collettiva per sostenere le persone anziane.
Ottimismo
«Prepararsi all’invecchiamento richiede di agire sin da una giovane età – spiega Cristofolini –. Fare le parole crociate, leggere, allenarsi e rimanere nel qui e ora sono scelte che aiutano ad arrivare all’età senile in buone condizioni. Ma più di tutto bisogna essere ottimisti».
A confermalo è anche lo studio statunitense della Yale University, pubblicato sulla rivista Geriatrics a marzo di quest’anno. La docente Becca Levy e la collega Martin D. Slade hanno analizzato l’impatto che i diversi atteggiamenti possono avere sui cambiamenti fisici e cognitivi di circa 11mila persone over 65 per 12 anni. Il risultato ha mostrato che il 32% ha registrato un miglioramento cognitivo e il 28% uno fisico.
Ma come è possibile scegliere di essere ottimisti? «Secondo la scienza – prosegue la psicoterapeuta – ci sono quattro esercizi che ognuno di noi può svolgere». Il primo sono le tre benedizioni ideate da Martin Seligman: notare ogni giorno tre aspetti positivi per correggere tre bias cognitivi. «Un gesto, una chiamata, una canzone che ci ha fatto stare bene».
Il secondo consiste nello scrivere una lettera o nel fare visita a una persona a noi cara, attivando così un processo di gratitudine. Il terzo riguarda l’impiego dei propri punti di forza e infine l’ultimo ha a che fare con l’uso di parole gentili verso sé stessi. «Altrimenti il rischio – afferma la bresciana – sono le distorsioni cognitive come il negativismo, la tendenza a generalizzare, i pensieri catastrofici e il terribilismo che contribuiscono a invecchiare male».
Accanto a questi esercizi rimane infine un elemento da non scordare: avere uno scopo. «Portare la nipotina all’asilo, dedicarsi al giardinaggio, cambiare una lampadina: sono piccoli obiettivi da raggiungere che – conclude Cristofolini – danno un senso alla vita e creano occasioni di significato».