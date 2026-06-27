L’autonomia trova casa nel cuore di Flero con sei alloggi rinnovati

Grazie a 450mila euro sono stati riqualificati sei appartamenti destinati a persone con disabilità, anziani e progetti di housing sociale

Alice Resconi 27 giugno 2026 2 ' di lettura

Le politiche abitative sono diventate centrali - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti emergenza casahousing socialeanzianidisabilitàFlero Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...