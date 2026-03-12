Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Scuola e innovazione, l’assessora Massari visita il Gruppo Foppa

Barbara Fenotti
Incontri nelle sedi cittadine del polo formativo con studenti, docenti e dirigenti. Al centro il dialogo con la Regione su progetti e competenze per lo sviluppo del territorio
  • L'assessora Massari in visita al Gruppo Foppa
    L'assessora Massari in visita al Gruppo Foppa - © www.giornaledibrescia.it
  • L'assessora Massari in visita al Gruppo Foppa
    L'assessora Massari in visita al Gruppo Foppa - © www.giornaledibrescia.it
  • L'assessora Massari in visita al Gruppo Foppa
    L'assessora Massari in visita al Gruppo Foppa - © www.giornaledibrescia.it
  • L'assessora Massari in visita al Gruppo Foppa
    L'assessora Massari in visita al Gruppo Foppa - © www.giornaledibrescia.it
AA

Visita istituzionale alle realtà formative bresciane del Gruppo Foppa. Stamattina l’assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Debora Massari, ha incontrato studenti, docenti e dirigenti delle strutture del gruppo attive in città.

In via Tommaseo

La prima tappa è stata nella sede di via Tommaseo, dove l’assessora è stata accolta dall’amministratore delegato del Gruppo Foppa, Giovanni Lodrini, e dai responsabili dei diversi enti formativi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sul ruolo della formazione nei settori del turismo, del marketing territoriale e della moda, ambiti considerati strategici per lo sviluppo economico lombardo.

Nel corso della visita l’assessora ha incontrato anche studenti e docenti delle realtà formative del gruppo, tra cui il Cfp Lonati, l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia e l’Its Academy Machina Lonati, impegnati in laboratori e progetti legati proprio ai settori di competenza della delega regionale.

In via Cefalonia

La delegazione si è poi trasferita nella sede di via Cefalonia, dove sono stati visitati i laboratori del dipartimento di Moda e Design dell’Its Academy Machina Lonati, spazi dedicati alle tecnologie più avanzate utilizzate nelle attività didattiche e progettuali degli studenti.

«Accogliere l’assessora Massari è per noi un momento significativo di dialogo» ha sottolineato Lodrini. Il Gruppo Foppa, attivo da oltre quarant’anni nel campo della formazione, riunisce oggi diverse realtà educative e collabora con una rete di centinaia di aziende, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra percorsi formativi e mondo del lavoro.

La visita è stata anche l’occasione per avviare un confronto su possibili progetti condivisi per la valorizzazione del territorio lombardo nei settori turismo, moda e marketing territoriale, puntando su creatività, innovazione e competenze professionali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Gruppo FoppaDebora MassariRegione LombardiaIts Machina LonatiAccademia SantaGiuliaCfp LonatiBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario