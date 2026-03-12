Scuola e innovazione, l’assessora Massari visita il Gruppo Foppa

Visita istituzionale alle realtà formative bresciane del Gruppo Foppa. Stamattina l’assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Debora Massari, ha incontrato studenti, docenti e dirigenti delle strutture del gruppo attive in città.

In via Tommaseo

La prima tappa è stata nella sede di via Tommaseo, dove l’assessora è stata accolta dall’amministratore delegato del Gruppo Foppa, Giovanni Lodrini, e dai responsabili dei diversi enti formativi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sul ruolo della formazione nei settori del turismo, del marketing territoriale e della moda, ambiti considerati strategici per lo sviluppo economico lombardo.

Nel corso della visita l’assessora ha incontrato anche studenti e docenti delle realtà formative del gruppo, tra cui il Cfp Lonati, l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia e l’Its Academy Machina Lonati, impegnati in laboratori e progetti legati proprio ai settori di competenza della delega regionale.

In via Cefalonia

La delegazione si è poi trasferita nella sede di via Cefalonia, dove sono stati visitati i laboratori del dipartimento di Moda e Design dell’Its Academy Machina Lonati, spazi dedicati alle tecnologie più avanzate utilizzate nelle attività didattiche e progettuali degli studenti.

«Accogliere l’assessora Massari è per noi un momento significativo di dialogo» ha sottolineato Lodrini. Il Gruppo Foppa, attivo da oltre quarant’anni nel campo della formazione, riunisce oggi diverse realtà educative e collabora con una rete di centinaia di aziende, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra percorsi formativi e mondo del lavoro.

La visita è stata anche l’occasione per avviare un confronto su possibili progetti condivisi per la valorizzazione del territorio lombardo nei settori turismo, moda e marketing territoriale, puntando su creatività, innovazione e competenze professionali.