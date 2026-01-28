Servizi d’impresa, al Cfp Lonati di Brescia arriva il percorso 4 anni più 2

Il Cfp Francesco Lonati amplia la propria offerta formativa con un nuovo percorso di filiera 4+2 per indirizzo Servizi d’impresa, in linea con la riforma ministeriale, attivo dal prossimo anno scolastico 2026/2027.

Il corso, dopo quello dedicato alla grafica avviato lo scorso anno, è sviluppato in collaborazione con l’istituto Piamarta e Its Academy Machina Lonati, offrendo così un’ulteriore alternativa innovativa ai percorsi quinquennali tradizionali. La struttura prevede 4 anni di formazione professionale (diploma quadriennale riconosciuto) + 2 anni di specializzazione tecnica superiore (Its).

Obiettivi

Ed ha l’obiettivo dichiarato di ridurre la dispersione scolastica e allineare le competenze degli studenti alle richieste del mercato del lavoro. Un’unica filiera, prima nella nostra città, che accompagna lo studente in un unico percorso professionale.

Il modello valorizza le caratteristiche distintive della formazione professionale, con percorsi costruiti sulle reali esigenze del mercato del lavoro, una significativa presenza di ore in azienda e docenze affidate a professionisti di settore.

«Il progetto nasce dalla volontà di costruire una rete formativa integrata nelle tre realtà del Gruppo Foppa – ha sottolineato Benedetta Albini, direttore organizzativo e delle risorse umane del Gruppo –. L’obiettivo è offrire agli studenti un sistema di istruzione e formazione coerente, flessibile e articolato».

I due istituti

«L’Istituto Piamarta contribuisce con il proprio know how tecnico ed economico, maturato in amministrazione, finanza e marketing. L’integrazione tra le competenze professionalizzanti del Cfp Lonati e quelle gestionali del Piamarta consente di costruire un profilo di Servizi d’impresa completo, attuale e rispondente alle richieste delle aziende». Lo hanno ribadito il vicepreside del Piamarta Luca Reboldi con la direttrice del Cfp Luisa Pasini e il coordinatore didattico Gabriele Civettini.

«L’alta formazione dell’Its Academy Machina Lonati – ha aggiunto la vicedirettrice Barbara Toselli – permette infine lo sviluppo di competenze evolute in ambito manageriale, commerciale, comunicativo e digitale».

L’obiettivo è quindi creare un collegamento diretto tra istruzione professionale e formazione terziaria, riducendo i tempi di accesso al mercato del lavoro e rafforzando le competenze. Per accompagnare le famiglie nella conoscenza del percorso, c’è un incontro domani alle 18, nella sede di via Tommaseo 49.