Per le aree interne della Valtrompia inizia il banco di prova

La Valtrompia scalda i motori per una stagione di cantieri che modificherà il volto di alcuni Comuni e della mobilità valligiana grazie a una consistente iniezione di risorse pubbliche.

In cima figurano 4 milioni del fondo nazionale (Snai) destinati alla trasformazione dell’area ospedaliera di Gardone Valtrompia, dove nascerà un hub per l’intermodalità con la creazione di 130 nuovi posti auto in una struttura interamente interrata. «Una scelta che permetterà di riqualificare l’intera area di superficie con nuovi arredi urbani entro il 2027» spiega il presidente della Comunità montana Massimo Ottelli.

Sotto questa voce si innestano altri 10 milioni di euro stanziati direttamente dalla Regione per garantire la piena copertura dei progetti nelle aree più interne.

Quattordici comuni coinvolti

A fare il punto sulla Strategia nazionale Aree interne è Ottelli, che sottolinea come «il perimetro degli interventi sia stato delineato su base nazionale includendo quattordici comuni, da Sarezzo e Lumezzane fino all’alta valle con l’inserimento di Caino, mentre restano fuori dai confini Nave, Bovezzo, Concesio e Villa Carcina».

Sul versante sociale uno dei progetti cardine si concentra su Sarezzo, in via 4 Novembre, dove l’ex scuola primaria Soggetti verrà rigenerata per ospitare la nuova sede di Civitas. Questo hub sociale diventerà il punto unico di riferimento per le famiglie e i servizi alla salute, con un cronoprogramma che mira a far partire l’appalto entro la fine di quest’anno per arrivare al taglio del nastro nella primavera del 2027. Altro progetto importante è il potenziamento della mobilità (con una dotazione di 4,88 milioni di euro), che prevede la realizzazione di un hub intermodale e di un nuovo parcheggio di interscambio per il Trasporto pubblico locale.

Investimenti mirati

Non solo grandi infrastrutture, ma anche investimenti mirati nel settore sanitario (per un totale di 1,9 milioni di euro) e, in particolare, sul tavolo c’è un corposo intervento per promuovere politiche sociali mirate e coinvolgere i giovani, progetto a cui sono stati destinati ben 4,9 milioni di euro.

Queste risorse finanzieranno programmi di inclusione sociale, supporto alle categorie più fragili e iniziative pensate per stimolare e coinvolgere le nuove generazioni.