Valtrompia, obiettivo controesodo con 23 milioni per servizi e mobilità

Una boccata d’ossigeno, anzi un’iniezione di futuro: sono 14 milioni di euro le risorse che potrebbero arrivare in Valtrompia per finanziare l’Agenda del controesodo, la strategia di sviluppo locale che punta a ridisegnare la valle in chiave moderna e sostenibile.

Dalla riqualificazione della ex scuola Soggetti a Gardone fino al potenziamento della mobilità nell’area dell’ospedale, il pacchetto di interventi da 23 milioni complessivi è pronto per il via libera definitivo.

Due opere strategiche

Se il progetto triumplino otterrà il placet e rientrerà nella graduatoria nazionale, i fondi della Strategia nazionale Aree interne (Snai) saranno liberati già in primavera, dando il via a una stagione di cantieri e servizi. La Valtrompia è stata riconosciuta come Area interna per il ciclo 2021-2027 (ed è, non a caso, una delle tre aree Snai della Lombardia), e la sua strategia rientra nel piano regionale «Agenda del controesodo».

Il progetto della Comunità montana, intitolato «Valle Trompia - Verso un’ecologia della Valle», ha un valore complessivo di circa 23 milioni di euro, a fronte dei quali sono stati richiesti 14 milioni di contributi. L’iniziativa coinvolge 14 Comuni della Comunità montana, da Sarezzo in su, uniti nell’obiettivo di invertire il trend demografico e garantire servizi efficienti.

Al centro degli investimenti ci sono due interventi strategici: il primo, cruciale per la logistica della Media e alta Valle, è il progetto di potenziamento della mobilità (con una dotazione di 4,88 milioni di euro), che prevede la realizzazione di un hub intermodale e di un nuovo parcheggio di interscambio per il Trasporto pubblico locale in una zona al confine tra Sarezzo e Gardone. Il secondo pilastro, con uno stanziamento di due milioni e mezzo, riguarda l’incremento della residenzialità sociale: il progetto per l’hub nella ex scuola Soggetti di Sarezzo. L’immobile verrà trasformato in un centro polifunzionale di residenzialità e servizi, un punto di riferimento, dove troverà casa anche Civitas, per rafforzare la coesione sociale, fornire risposte abitative e di integrazione, e fungere da supporto per la nascente Casa di comunità.

Investimenti mirati

La Strategia d’area della Valtrompia non si limita alle grandi infrastrutture ma include anche investimenti mirati nel settore sanitario (per un totale di 1,9 milioni di euro) e, in particolare, un corposo intervento per promuovere politiche sociali mirate e coinvolgere i giovani, a cui sono stati destinati 4,9 milioni di euro. Queste risorse finanzieranno programmi di inclusione sociale, supporto alle categorie più fragili e iniziative volte a stimolare e coinvolgere le nuove generazioni.

«È un altro momento importante per la nostra Valle – commenta il presidente della Comunità montana Massimo Ottelli –: la programmazione tocca la maggior parte dei Comuni per progetti concreti che seguono altre iniziative come il Gal e le Valli Prealpine».