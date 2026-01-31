A Gardone Valtrompia cantieri in arrivo per 2,6 milioni di euro

Sicurezza stradale, riqualificazioni e nuovi servizi: Gardone si prepara a mesi di lavori pubblici con cantieri diffusi e un pacchetto di interventi che supera complessivamente i 2,6 milioni di euro. Alcune opere prenderanno il via già a febbraio e interesseranno viabilità, sport, patrimonio comunale e ambiente.

Gli interventi

Il primo cantiere in programma riguarda la realizzazione degli attraversamenti pedonali illuminati lungo la ex Strada Provinciale 345 delle Tre Valli, l’arteria più trafficata del territorio. L’intervento, finanziato grazie a un accordo con la Provincia per 290mila euro, punta a incrementare la sicurezza dei pedoni.

Gli attraversamenti saranno realizzati in corrispondenza dell’oratorio di Gardone e in via Matteotti a Inzino, dove sono previsti tre nuovi punti, uno dei quali davanti alla farmacia. Il primo intervento partirà all’altezza dell’oratorio. Durante i lavori sono previsti rallentamenti temporanei alla circolazione: «Si tratta di opere indispensabili per migliorare la sicurezza lungo l’ex Sp – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Mutti –. I disagi saranno temporanei a fronte di benefici duraturi per la comunità».

Investimenti

Tra gli altri interventi programmati c’è poi la riqualificazione della strada di Santa Maria del Giogo con un investimento di 50mila euro cofinanziato dal Comune e dalla Comunità montana. Un altro capitolo rilevante riguarda la riqualificazione del centro tennis comunale, per la quale l’Amministrazione ha attivato un mutuo con il Credito sportivo da 800 mila euro. Nel frattempo il Comune è in attesa dell’esito del bando regionale sugli impianti sportivi, che potrebbe coprire circa il 40% della spesa complessiva.

Inoltre, attraverso il bando regionale Servizi abitativi (Sap), l’ente locale ha ottenuto finanziamenti per oltre 886 mila euro destinati all’efficientamento energetico degli immobili comunali di via San Rocco e via Convento, con un cofinanziamento già definito.

Patrimonio comunale

Sul fronte del patrimonio comunale è previsto l’ampliamento del cimitero di Magno, con la realizzazione di nuovi ossari e cinerari per 26mila euro finanziati con fondi propri. «Un intervento necessario per rispondere alle esigenze della comunità», sottolinea l’assessora delegata Milena Bonsi.

Prosegue infine la bonifica del sito ex Cromoplast dall’inquinamento da cromo VI, per la quale è prevista una spesa di circa 596mila euro, finanziati in larga parte dalla Regione. «Un’operazione fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica», evidenzia l’assessore all’Ambiente Claudio Facchini.

«È un pacchetto di opere molto significativo – conclude il sindaco Giuliano Brunori –, che dimostra la capacità dell’Amministrazione di programmare e trasformare i progetti in cantieri concreti».