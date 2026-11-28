Vivono in scatole di cartone, confinati in solaio. Li togliamo a dicembre per riporli all’Epifania. Pochi giorni per un nobile incarico: scaldano Gesù Bambino, con pastori e magi prostrati ai loro piedi. I buoi, i cari e vecchi bò, frequentano solo i presepi.
Un tempo erano la forza motrice della Bassa: trebbiare, arare e dissodare la terra era cosa loro. All’uopo fungevano anche da mezzo di trasporto: tutti sul carro, tipo pullman, e loro davanti a tirare. Oggi sono spariti: forse qualche nostalgico contadino ne tiene uno in stalla, ma chissà dove.
Fino a 70 anni fa in (quasi) tutte le cascine ce n’era uno. Anzi, due, perché lavoravano in coppia come Bud Spencer e Terence Hill. Il contadino legava il giogo (lo zuf) alla loro possente collottola: uno a destra, l’altro a sinistra, corna basse e tirare. Lenti, ma con una forza bestiale, non avevano cambio né volante: tiravano e basta. Fatiche proverbiali: ancora oggi si dice «laurà cóme un bò».
Come i capponi, i buoi sono seduttori mancati. Nel 4000 avanti Cristo si scopre che i tori castrati mantengono la massa muscolare, ma perdono aggressività. Docili e resistenti, ideali per i lavori pesanti: i Sumeri ne approfittano, aggiogandoli per trainare i primi aratri di legno.
È così per 6.000 anni. Poi il tracollo: in Italia si passa dagli 890.000 buoi censiti nel 1951 ai pochi degli Anni ‘80. Spariti anche dalla Bassa, dove i contadini li trattavano meglio delle consorti: se la moglie stava male, brodo di gallina e passava tutto; se l’ammalato era il bue la faccenda si complicava. Oggi ci si affida ai trattori: Landini, Fendt, John Deere… Enormi ed efficienti, fanno tutto quello che facevano i buoi.
Tranne due cose. Scaldare Nostro Signore, ad esempio: troppi grandi per la grotta; inoltre il loro alito alla nafta intossicherebbe la Sacra Famiglia. E poi non ispirano i poeti. Veronica Bigontini ha scritto «Ode al trattore». Ma vuoi mettere il «Discorso del contadino al suo bue» di Brecht o «Il bove» di Carducci? Uno switch del celebre «T’amo, o pio bove» sarebbe imbarazzante. Immaginate Toni Servillo al Grande: lineamenti spigolosi e gestualità ipertrofica. Perfetto.
Poi dalla voce baritonale esce un «T’amo o pio John Deere». Anche no. Forse qualche sindacalista potrebbe accettare un «T’amo o pio Landini», ma questo è un altro discorso.