Aereo caduto sul Garda, Yassin Zoulay viveva in Spagna

Il 29enne era il pilota del Cessna precipitato, che era partito da Llançà in Costa Brava. Era nato a Chiari e aveva trascorso parte della sua vita nella Bassa tra Trenzano, Pompiano e Maclodio, prima di trasferirsi all'estero

Emma Crescenti 19 novembre 2026 1 ' di lettura

I soccorsi nella zona dove è precipitato il Cessna - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aereo precipitatoaereo cadutoYassin ZoulayChiariPompiano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...