Era nato a Chiari nel 1997, aveva trascorso parte della sua infanzia e adolescenza nella Bassa bresciana, tra Trenzano, Pompiano e Maclodio, prima di trasferirsi all'estero. Dal relitto del Cessna precipitato ieri pomeriggio in una zona boschiva di Barcuzzi, tra Lonato, Padenghe e Bedizzole, emergono ora anche i dettagli della vita del pilota: il 29enne Yassin Zoulay, l'unica vittima dello schianto.
Yassin Zoulay ha vissuto a Trenzano dal 2001 al 2007, per poi spostarsi a Pompiano, dove è rimasto fino al 2015. Nel marzo dello stesso anno si era trasferito a Maclodio, dove ha abitato fino all'ottobre 2024. Dal 2018 aveva condiviso la casa anche con uno dei fratelli, nato nel 2001: anche lui si sarebbe trasferito nel corso di quest'anno. Un terzo fratello risulta invece residente a Genova da molti anni.
Nel 2024 Yassin aveva lasciato la provincia di Brescia per trasferirsi a Yutz, nel nord-est della Francia. Nella Bassa bresciana ha lasciato il padre, che nel 2018 era torna ad abitare a Trenzano con la nuova moglie e i figli avuti con quest'ultima. Attualmente sembra che Yassin si fosse stabilito in Spagna.
Il Cessna era decollato da Llançà, località della Costa Brava, ed era diretto a Verona, dove avrebbe dovuto atterrare. Qualcosa, però, è andato storto durante il viaggio. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono un problema tecnico, una modifica del piano di volo e un possibile esaurimento del carburante. Le cause della tragedia sono ancora da accertare.