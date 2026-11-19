È stato identificato il pilota morto nell'incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio. Si tratta di Yassin Zoulay, nato a Chiari nel 1997. Il 29enne, che viveva stabilmente in Spagna, era solo ai comandi del suo Cessna, precipitato in una zona boschiva di nella zona di Barcuzzi. In quel lembo di campagna si incontrano i confini di Lonato, Padenghe e Bedizzole. Il relitto era in territorio di Bedizzole.
Il velivolo era decollato da Llançà, località della Costa Brava spagnola, ed era diretto a Verona, dove avrebbe dovuto atterrare. Qualcosa, però, sarebbe andato storto durante il viaggio. Secondo le prime ipotesi, il pilota potrebbe aver modificato il piano di volo a causa di problemi tecnici. Tra le possibilità al vaglio anche quella di un eventuale esaurimento del carburante. Le cause dell'incidente restano da accertare.
Le procedure per l'identificazione sono state avviate dai carabinieri, che sono in contatto con le autorità spagnole: saranno prelevati impronte digitali e campioni di Dna per gli accertamenti. Al momento del ritrovamento, infatti, non erano stati trovati documenti e le condizioni della salma non consentivano il riconoscimento.
Cosa è successo
L'allarme è scattato poco prima delle 15, facendo partire una complessa operazione di ricerca. Le prime segnalazioni indicavano la zona alta di Barcuzzi, tra Lonato e Padenghe, ma individuare il velivolo tra campi, boschi e proprietà private si è rivelato difficile. Anche ai residenti è stato chiesto di controllare i propri terreni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Desenzano, il Soccorso alpino e i sanitari, con il supporto dell'elisoccorso.
La svolta è arrivata dopo alcune ore, quando l'elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il relitto all'interno di un terreno recintato affacciato su via Canestrelli, a circa cinque chilometri dalla zona inizialmente battuta. Per Yassin Zoulay non c'era ormai più nulla da fare. Il corpo del giovane pilota era rimasto incastrato tra le lamiere del Cessna. Le operazioni di recupero sono proseguite fino a sera, tra il fango, il buio e la nebbia. Resta ora da chiarire che cosa abbia provocato la tragedia.