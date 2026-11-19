Aereo caduto sul Garda, identificata la vittima: il pilota era di Chiari

Yassin Zoulay aveva 29 anni e viveva stabilmente in Spagna: era decollato da Llançà, località della Costa Brava spagnola

19 novembre 2026 2 ' di lettura

Il relitto del velivolo a Lonato del Garda Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aereo precipitatoChiariBedizzole Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...