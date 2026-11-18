È morto ai comandi del suo Cessna, precipitato nel pomeriggio nelle campagne di Bedizzole. Il pilota era solo a bordo ed era partito da Andorra, il principato sui Pirenei tra Francia e Spagna. Avrebbe dovuto atterrare a Verona. Per trovare l’aereo nei boschi di Drugolo è servito l’elicottero dei vigili del fuoco. Il corpo era incastrato tra le lamiere e il recupero si è rivelato particolarmente complesso. In serata la vittima è ancora da identificare.
La destinazione era l’aeroporto di Boscomantico (ma è plausibile che abbia cambiato il piano di volo per atterrare a Bedizzole). Il tracciato di Flightradar24 che potrebbe riferirsi al Cessna disegna un lungo tratto di viaggio sul Mediterraneo. La linea passa al largo di Marsiglia, segue la Costa Azzurra e la Riviera di Ponente, poi lascia il mare a ovest di Genova e piega verso il Bresciano. Alla partenza da Andorra, secondo le prime informazioni raccolte, il pilota aveva trovato bel tempo. Sul Basso Garda la nebbia avvolgeva le campagne. Spetterà all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ricostruire la dinamica dello schianto e accertarne le cause.
Ricerche
L’allarme è scattato poco prima delle 15. Le prime indicazioni portavano verso la zona alta di Barcuzzi, tra Lonato e Padenghe. Un conto, però, era sapere in quale zona cercare, un altro riuscire a scorgere l’aereo da terra. Qui le stradine si diramano tra campi e boschi e spesso, a seguirne una, ci si ritrova davanti al cancello di una proprietà privata. Le ricerche hanno finito per coinvolgere anche chi quelle strade le percorre tutti i giorni. Ai proprietari è stato chiesto di controllare ciascuno il proprio terreno, così da passare in rassegna gli appezzamenti uno a uno.
Per i soccorsi si erano mobilitati i volontari di Garda Emergenza con un’ambulanza, il Soccorso alpino e l’elisoccorso. L’indicazione che le squadre a terra aspettavano è arrivata dopo alcune ore, dal cielo. Dall’elicottero dei vigili del fuoco l’equipaggio ha avvistato il Cessna in un fondo recintato che si affaccia su via Canestrelli, a circa cinque chilometri dal punto in cui si pensava fosse caduto. In quel lembo di campagna si incontrano i confini di Lonato, Padenghe e Bedizzole. Il relitto era in territorio di Bedizzole.
Ritrovamento
Anche una volta individuato l’aereo, dalla strada si vedeva ben poco. Le squadre a terra lo hanno raggiunto da via Canestrelli. Nel fondo sono entrati soltanto i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Desenzano. I cancelli sono rimasti chiusi. Quando è sceso il buio, a indicare il punto in cui si lavorava per liberare il corpo del pilota erano le luci dei soccorritori, visibili nella nebbia in mezzo ai campi. Sotto le ruote dei mezzi dei pompieri c’era il fango.
Fuori, nel freddo pungente della sera, su quelle stradine non passava quasi nessuno. È comparsa una sola auto. A bordo c’era una famiglia di turisti arrivati dagli Stati Uniti, diretti a una struttura ricettiva poco lontano. Si sono fermati in via Canestrelli per chiedere che cosa fosse successo.