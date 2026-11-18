È stato trovato distrutto e con a bordo un uomo senza vita il piccolo aereo di cui era stata segnalata la caduta nella zona di Barcuzzi di Lonato nel primo pomeriggio di oggi. Le prime telefonate alla centrale operativa avevano fornito indicazioni confuse ma, come previsto in questi casi, la macchina dell’emergenza si è messa in moto. Prima l’elicottero di Areu da Bergamo e poi il «Drago» dei Vigili del fuoco da Malpensa hanno effettuato diversi voli di pattugliamento e, nelle campagne tra Bedizzole e Padenghe, è stato individuato un relitto. Per ora non ci sono ulteriori informazioni, si sta cercando di identificare il velivolo e la persona a bordo e sono in corso bonifiche per capire se fosse solo o ci fossero altri passeggeri.
Piccolo aereo precipita a Lonato del Garda: una vittima
Il velivolo di cui era stata segnalata la caduta nella zona di Barcuzzi è stato trovato distrutto: a bordo un uomo
Elisoccorso in azione (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
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