Il Cessna caduto la settimana scorsa nelle campagne tra Lonato e Bedizzole con un carico di droga non è stato il primo. Almeno il secondo. Nel 2024 un altro piccolo aereo aveva avuto un problema in atterraggio, questa volta a Pradelle, l’aviosuperficie di Torbole Casaglia, e il pilota era fuggito prima dell’arrivo di soccorsi e forze di polizia che, nell’abitacolo, avevano poi trovato le tracce di un carico di droga.
I ricordi
L’episodio, accaduto nell’estate del 2024, è confermato anche dai ricordi di chi frequenta e ha frequentato all’aviosuperficie ma che, evidentemente, non ha avuto ulteriori notizie sul come fossero proseguite le indagini. Mentre è chiara la dinamica. «Era un bimotore, non avrebbe potuto atterrare lì, per quello era andato lungo. Poi nei giorni successivi lo avevano smontato e portato voi. Era un aereo che qui nessuno aveva mai visto prima».
L’ipotesi che si fece all’epoca era che ci fosse qualcuno appostato nei pressi dell’aviosuperficie che attendesse di ritirare il carico mentre l’aereo effettuava una sosta tecnica, con una procedura che magari era già stata usata con successo altre volte, non solo nel Bresciano, per eludere ogni sguardo.
Quando è stato pubblicato il nome del pilota che ha perso la vita nell’incidente del 18 novembre nelle campagne del Garda e il fatto che fosse già stato coinvolto in indagini sul narcotraffico a diversi appassionati di volo bresciani è tornato alla memoria il caso del bimotore fuori pista a Torbole, abbandonato dal pilota poi fuggito nei campi. Poteva trattarsi della stessa persona? Difficile da stabilire, più probabile che si trattasse di un gruppo che ha scelto gli stessi metodi per importare quantità significative di stupefacenti.
Narcos di casa nostra
Una strategia che non è nuova e che punta tutto sul basso profilo. Auto al posto dei camion, gommoni al posto delle navi e appunto piccoli aerei che atterrano e decollano da aviosuperfici meno presidiate dalle forze di polizia al posto di complicati sotterfugi per aggirare i capillari controlli nei principali aeroporti.
La Storia ha testimoniato, e il cinema più volte raccontato, di come alla fine degli anni ’60 i cartelli messicani e colombiani abbiano costituito flotte di piccoli Cessna e Piper per superare i sempre più serrati controlli di frontiera nella fascia meridionale degli Stati Uniti mentre le recenti operazioni della Guardia di Finanza di Brescia nell’Oceano Atlantico hanno chiarito che piccoli, economici e super precisi rilevatori Gps consentono di abbandonare carichi delicati praticamente ovunque per poterli recuperare in un secondo momento.
Con tutti questi elementi è più che lecito ipotizzare, come hanno fatto Carabinieri e Procura della Repubblica, che il Cessna precipitato mercoledì scorso fosse impegnato in una consegna, con o senza atterraggio, e che il programma sia stato rivisto all’ultimo momento per un guasto, le condizioni meteo avverse e il conseguente consumo di carburante. Yassin Zoulay, 29 anni, nato a Chiari e residente nel Bresciano fino al 2024, era decollato dalla Spagna e, mentre cercava di toccare terra con a bordo gli ultimi 50 chilogrammi di una spedizione che doveva essere ben più corposa, ha avuto l’incidente che gli è costato la vita.