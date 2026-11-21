Aereo caduto sul Garda, a bordo 50 chili di hashish

Il pilota 29enne, nato a Chiari, era già noto per vicende legate agli stupefacenti. Indagini tra Italia, Francia e Spagna per ricostruire provenienza e destinazione del carico

Paolo Bertoli Giornalista 21 novembre 2026 1 ' di lettura