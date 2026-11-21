Trasportava droga, una cinquantina di chilogrammi di hashish, Yassin Zoulay, il pilota di 29 anni di origini marocchine nato a Chiari che mercoledì pomeriggio è precipitato con il Cessna francesce che stava guidando nelle campagne tra Lonato e Padenghe. Il pilota è morto sul colpo e i carabinieri che hanno ispezionato il relitto hanno trovato la partita di droga, probabilmente parte di un carico più ampio.
I precedenti
In queste ore poi sono arrivati anche i primi riscontri dagli scambi informativi internazionali e interforze che si sono attivati immediatamente dopo l’incidente e la scoperta del carico quando i terminali hanno chiarito che il pilota fosse già conosciuto alle forze di polizia per vicende legate agli stupefacenti e tenuto d’occhio dall’Interpol.
Quello di mercoledì non sarebbe stato il primo volo con carichi che scottano per il 29enne che aveva vissuto anche a Maclodio e di lui, in passato, si erano occupate più volte anche le autorità italiane. In Spagna, in Francia e tra Brescia e Verona sono in corso serrate attività di indagine per capire chi avesse commissionato il trasporto e a chi fosse destinato lo stupefacente poi trovato nelle campagne del Garda.