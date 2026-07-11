Acido picrico alla Caffaro: il boccione è stato fatto brillare

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

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La sostanza era rimasta per 40 anni su uno scaffale ed è stata ritrovata durante la bonifica: l’hanno fatta esplodere in sicurezza all’interno di una cava evacuata

Il 14 luglio alle 17.30 la presentazione nel Salone Vanvitelliano e l’inaugurazione in via X Giornate

Nel numero di luglio e agosto, in primo piano, la strada per salire in Maddalena.

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