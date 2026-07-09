CHIETI, 09 LUG - Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.
Esplosione in una fabbrica del Chietino, un morto e un ferito
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