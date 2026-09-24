Metalli Capra, la bonifica dell’ex discarica entra nella fase finale

La messa in sicurezza dell’ex discarica Metalli Capra a Capriano del Colle entra nella fase finale, con i lavori in anticipo sul cronoprogramma. Dopo anni di attesa, si avvicina infatti la conclusione dell’intervento di messa in sicurezza permanente. Il cantiere procede secondo un ritmo che, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, consentirà di anticipare la chiusura dei lavori rispetto al cronoprogramma iniziale. A fare il punto sull’avanzamento dell’opera è stato il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal sindaco Stefano Sala, insieme ai dipendenti dell’ufficio tecnico comunale, ai dirigenti di Arpa e Ats, alla Curatela fallimentare e ai direttori dei lavori.
Gli interventi conclusi
Nel corso della visita sono state illustrate le principali opere già realizzate per rendere stabile e sicuro il sito. «Tra gli interventi più significativi – spiega Sala – c’è il diaframma perimetrale, che circonda l’intera area dell’ex discarica: una struttura profonda circa 30 metri e larga 80 centimetri, progettata per isolare il sito. A questa opera si aggiunge il capping di copertura, realizzato con materiali idrorepellenti con l’obiettivo di impedire alle acque meteoriche di infiltrarsi nel sottosuolo. Si tratta di uno degli elementi centrali dell’intervento, destinato a contribuire alla protezione del territorio nel lungo periodo».
Durante il sopralluogo, amministratori e tecnici hanno inoltre verificato direttamente alcune delle aree interessate dal cantiere, soffermandosi sulle modalità esecutive e sui dettagli delle opere realizzate. «Fin dal primo giorno, questa spada di Damocle ha rappresentato per me la priorità assoluta – ha dichiarato il sindaco –. Insieme al Ministero, a Regione Lombardia, alla Prefettura e a tutti gli Enti coinvolti, abbiamo lavorato in piena sinergia per mettere la parola fine a questa vicenda».
I tempi
Il primo cittadino ha quindi sottolineato il risultato raggiunto sul fronte dei tempi: «Oggi, con soddisfazione, posso dire che non solo stiamo per raggiungere l’obiettivo, ma stiamo addirittura anticipando i tempi di chiusura dei lavori». L’intervento rappresenta dunque una fase importante per Capriano del Colle, dopo una vicenda che per anni ha interessato da vicino la comunità locale. L’Amministrazione comunale ha assicurato che continuerà ad aggiornare la cittadinanza sull’evoluzione del cantiere e sulle prossime tappe verso la conclusione dell’intervento.