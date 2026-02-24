Bonifica dell’ex Metalli Capra, la conclusione in anticipo

Potrebbe terminare con ampio margine d’anticipo la bonifica dell’ex discarica Raffineria Metalli Capra a Capriano del Colle.

«È arrivato un macchinario in più e, tempo permettendo, il risanamento potrebbe chiudersi con anticipo», queste le parole del sindaco Stefano Sala che sta seguendo con attenzione e costanza i lavori. Una bonifica che sta proseguendo quindi a ritmo serrato, con l’obiettivo di garantire la sicurezza ambientale del territorio bresciano.

I lavori, che dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, entro la fine di quest’anno, prevedono la messa in sicurezza permanente di un’area di 74.000 metri quadrati mediante la costruzione di un sarcofago impermeabile attorno alla discarica.

Le tappe

Il progetto, atteso da decenni dalla comunità di Capriano del Colle, rappresenta un intervento essenziale per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica. Dopo la sistemazione dell’area e l’allestimento delle infrastrutture di cantiere, sono state effettuate indagini ambientali e controlli radiometrici che hanno confermato l’assenza di contaminazioni superiori ai limiti consentiti. Successivamente, l’impresa ha avviato la costruzione del diaframma perimetrale in cemento armato sul lato ovest e, a settembre, è iniziata la fase di «capping», ovvero la copertura superficiale con teli impermeabili che isoleranno definitivamente le 82.500 tonnellate di scorie contaminate da Cesio 137.

Monitoraggio trentennale

Terminata la messa in sicurezza, Arpa Lombardia effettuerà un monitoraggio trentennale, fatto più volte all’anno, per garantire la stabilità e l’assenza di rischi futuri. Il sindaco Sala ha espresso soddisfazione per la rapidità con cui stanno procedendo i lavori, ringraziando tutti gli enti coinvolti nell’intervento di messa in sicurezza dell’area. «Si tratta di un problema ambientale che si trascinava da 35 anni», ha sottolineato il primo cittadino, spiegando di essersi attivato appena eletto per garantire ai cittadini salute e tranquillità, ma anche «per favorire una significativa ripresa economica a beneficio del territorio e delle aziende vitivinicole locali».

La tanto attesa bonifica dell’ex discarica Raffineria Metalli Capra rappresenta dunque, come spiegato da anche dal sindaco Sala «un traguardo rilevante per la tutela ambientale e la salute pubblica, oltre a costituire un esempio concreto di collaborazione efficace tra istituzioni e comunità a vantaggio dell’intero territorio».