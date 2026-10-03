Giornale di Brescia
Abbonati
Ambiente
AmbienteGDB+Bassa

Finchimica di Manerbio: rinviati a giudizio l’ad e due dirigenti

Dai controlli dell’Arpa del 2023 erano emersi pesticidi e solventi fuori norma nelle acque superficiali. La Procura nei giorni scorsi ha chiuso le indagini a carico dell’amministratore delegato e dei responsabili del settore ambientale
Umberto Scotuzzi
L’ingresso della Finchimica © www.giornaledibrescia.it
L’ingresso della Finchimica © www.giornaledibrescia.it

È una ferita ambientale che si è aperta nell’estate del 2023 quella che ha colpito Manerbio. E che tutt’ora resta aperta. Stiamo parlando della Finchimica, la storica azienda presente da mezzo secolo nel comune della Bassa, a ridosso del casello autostradale, che produce fitofarmaci.

La vicenda

Tutto ha inizio nell’agosto di tre anni fa quando l’azienda richiede alla Provincia l’autorizzazione all’ampliamento del sito produttivo finalizzata alla produzione di un nuovo fungicida (AM29) potenzialmente cancerogeno e mutageno, per una potenzialità massima di produzione pari a 1,8 t/g. A mettersi di traverso i cittadini con le associazioni ambientaliste.

Dopo la visita ispettiva dei tecnici dell’Arpa e i relativi campionamenti emerge il superamento delle concentrazioni-soglia di contaminazione nelle acque superficiali (non nella falda sotterranea, da cui «pescano» i pozzi) per i parametri relativi a solventi e pesticidi.

In particolare, a risultare fuori norma sono nitriti, fluoruri, manganese, triclorometano, dicloroetano, bromodiclorometano, dibromoclorometano e dicloropropano. A questi si aggiungono i superamenti dei limiti individuati dall’Istituto superiore di sanità per trifluralin e pendimethalin. Da lì le analisi a tappeto si sono allargate sconfinando oltre la fabbrica.

Dal canto suo l’azienda ha installato un impianto di sicurezza, con cinque pompe che estraggono acqua dalla falda che, poi, viene depurata e, quindi, scaricata nel canale Moloncello. La capacità di estrazione è di 5 metri cubi all’ora. All’inizio di quest’anno è stata avviata la bonifica nella zona denominata «Particella 295», destinata al nuovo impianto AM29 che, precedentemente, era stato fermato dalla Provincia.

L’indagine

Parallelamente anche la giustizia ha fatto il suo corso. La Procura, nei giorni scorsi, ha chiuso le indagini a carico di tre dirigenti della Finchimica di Manerbio: l’amministratore delegato e i due responsabili del settore ambientale – quello attuale e il predecessore –, tutti accusati di inquinamento ambientale. I tre sono stati rinviati a giudizio. Prossimamente si attendono sviluppi sulla vicenda.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
FinchimicaambienteArpaManerbio

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
"Il piccolo grande libro dei nonni""Il piccolo grande libro dei nonni"

Filastrocche, giochi, poesie, ricordi del tempo che fu.

Scopri di più
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA
SponsorizzatoFranciacorta in Bianco: un viaggio tra territori, sapori e culturaFranciacorta in Bianco: un viaggio tra territori, sapori e cultura

Dal 9 all'11 ottobre 2026 torna a Castegnato la 28ª edizione della manifestazione dedicata all'enogastronomia di qualità e al mondo lattiero-caseario