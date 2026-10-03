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Ex discarica Metalli Capra, conclusione della bonifica entro fine anno

In vista dell’ultima fase dell’intervento, mercoledì è in programma un incontro in Prefettura per fare il punto sull’avanzamento del cantiere
Alessandra Portesani
Una foto d'archivio del sito della discarica - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Una foto d'archivio del sito della discarica - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La fine dei lavori di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica Metalli Capra, a Capriano del Colle, è prevista entro la fine dell’anno. In vista dell’ultima fase dell’intervento, mercoledì è in programma un incontro in Prefettura per fare il punto sull’avanzamento del cantiere e sulle prossime tappe che porteranno alla conclusione dell’opera.

Il sopralluogo

Dopo anni di attesa, il sito inquinato si avvia dunque verso la definitiva messa in sicurezza. I lavori procedono, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, in anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. A fare il punto sull’avanzamento dell’intervento è stato nei giorni scorsi il sopralluogo effettuato dal primo cittadino Stefano Sala che, insieme ai dipendenti dell’Ufficio tecnico comunale, ai dirigenti di Arpa e Ats, alla Curatela fallimentare e ai direttori dei lavori, si è recato sul posto.

Interventi 

Nel corso della visita sono state illustrate le principali opere già realizzate per rendere stabile e sicuro il sito. Tra gli interventi più significativi figura il diaframma perimetrale, che circonda l’intera area dell’ex discarica. «Si tratta di una struttura profonda circa 30 metri e larga 80 centimetri, progettata per isolare il sito», ha spiegato il sindaco Sala.

I lavori di bonifica all'ex Metalli Capra a Capriano del Colle
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I lavori di bonifica dell'ex Metalli Capra a Capriano del Colle

A questa opera si aggiunge il capping di copertura, realizzato con materiali idrorepellenti con l’obiettivo di impedire alle acque meteoriche di infiltrarsi nel sottosuolo. Si tratta di uno degli elementi centrali dell’intervento, destinato a contribuire alla protezione del territorio nel lungo periodo. Durante il sopralluogo, amministratori e tecnici hanno inoltre verificato direttamente alcune delle aree interessate dal cantiere, soffermandosi sulle modalità esecutive e sui dettagli delle opere già realizzate.

Risultato raggiunto

«Fin dal primo giorno, questa spada di Damocle ha rappresentato per me la priorità assoluta – ha dichiarato Sala –. Insieme al Ministero, alla Regione, alla Prefettura e a tutti gli Enti coinvolti, abbiamo lavorato in piena sinergia per mettere la parola fine a questa vicenda». Il primo cittadino ha quindi sottolineato il risultato raggiunto anche sul fronte delle tempistiche: «Oggi, con soddisfazione, posso dire che non solo stiamo per raggiungere l’obiettivo, ma stiamo addirittura anticipando i tempi di chiusura dei lavori».

L’appuntamento di mercoledì in Prefettura rappresenterà quindi un ulteriore passaggio nel percorso verso la conclusione dell’intervento, il cui termine è previsto entro la fine dell’anno. «Tempo permettendo entro fine anno questa bonifica sarà terminata – precisa – in caso contrario comunque serviranno non più di un paio di mesi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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