Viola il divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato 54enne

La cronaca, bresciana e italiana, è piena di casi di violenza nei confronti delle donne. Femmincidi, aggressioni, minacce sono tristemente all’ordine del giorno.

Ci sono però anche casi in cui l’attenzione, della società o delle forze dell’ordine, riesce a prevenire il degenerare di alcuni comportamenti, riuscendo a bloccare sul nascere possibili tragedie.

Questo è quanto avvenuto la notte appena trascorsa a Sabbio Chiese, dove un 54enne del posto è finito in manette.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri di Salò a seguito della violazione da parte dell'uomo del divieto di avvicinamento all’abitazione della moglie,

Il 54enne, in palese stato di alterazione alcolica, è infatti stato scoperto mentre tentava di entrare nella casa della compagna, pur senza usare violenza. Arrestato ma immediatamente rilasciato, l'uomo è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente.

E sempre nel corso della nottata a Sabbio Chiese un cittadino albanese 31enne è stato trovato alla guida con valori di alcol tre volte oltre i limiti di legge. Per lui è immediatamente scattato il ritiro della patente.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it